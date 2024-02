Antonio Cairoli: Ducati-Renneinsätze möglich 11.02.2024 - 16:45 Von Thoralf Abgarjan

© EICMA Antonio Cairoli in Mantova

Der in das Ducati-Entwicklungsprogramm involvierte Antonio Cairoli schloss am Rande der internationalen italienischen Meisterschaften in Mantova künftige Renneinsätze auf der neuen Ducati nicht aus.