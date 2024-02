Ducati: Fototermin auf Doviziosos Motocross-Strecke

Ducati war dieser Tage mit dem brandneuen Motocross-Projekt und Botschafter Antonio «Tony» Cairoli zu Gast auf der Motocross-Strecke von Ex-MotoGP-Star Andrea Dovizioso in Faenza.

In dieser Woche war die brandneue Ducati Desmo450 MX erstmals im offiziellen Design auf der Rennstrecke zu sehen. Bei perfekten äußeren Verhältnissen wurden Bilder der Bikes mit und ohne Fahrer sowie die ersten Action-Shots auf der Rennpiste mit den neuen Plastikteilen in Rot absolviert.

Spannend: Schauplatz dieses exklusiven Termins war der «04 Park – Monte Coralli» in der Nähe von Faenza, auf der 2020 noch die Motocross-WM Station machte. Ex-MotoGP-Star Andrea Dovizioso ist der neue Besitzer der Anlage, die er mit viel Aufwand und Herzblut aufwertet, umbaut und erweitert. Für das Shooting war die Piste in perfektem Zustand.

Die erfahrende Video-Crew von «DirtShark» war eigens aus den USA angereist, fotografierte auch in den heiligen Hallen von Borgo Panigale und wurde in Bologna von den Mannen um Cairoli und Martino Bianchi auch noch in die Geheimnisse der italienischen Küche eingeweiht.

Hausherr Andrea Dovizioso ließ es sich in Faenza auch nicht nehmen, für einige Runden mit seiner Yamaha gemeinsam mit Cairoli und Lupino auf die Piste zu gehen. Das Renn-Debüt der Motocross-Maschine von Ducati mit Tester Alessandro Lupino ist in der italienischen Prestige-Meisterschaft vorgesehen, die am 17. März in Mantua beginnt. Cairoli hat derzeit noch keine Starts geplant, schließt das für die Zukunft aber nicht aus.