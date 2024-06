KTM-Motohall: Heinz Kinigadner auf «Walk of Legends» 10.06.2024 - 06:09 Von Johannes Orasche

© KTM/Kinigadner Heinz Kinigardner

KTM-Ikone, -Berater und Ex-Weltmeister Heinz Kinigadner erhielt am Wochenende den allerersten Platz auf dem neu installierten «Walk of Legends» in der Motohall in Mattighofen in Oberösterreich.