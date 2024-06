FIM-Penalties stehen weiter in der Kritik

Auch beim Deutschland-Grand-Prix gab es wieder umstrittene Bestrafungen wegen Missachtung der gelben Flaggen. Die Offiziellen wollen die Regeln durchsetzen, aber die Fahrer sehen ihre Perspektive nicht berücksichtigt.

Die Entscheidungen am grünen Tisch wegen Missachtung gelber Flaggen häufen sich. In Frankreich verlor Romain Febvre seinen Grand-Prix-Sieg, nachdem Jeremy Seewer und Kevin Horgmo bestraft wurden. Drei andere Fahrer, die am gleichen Ort ebenfalls bei Gelb sprangen, erhielten keine Strafe.

Wer nun gedacht hätte, dass sich beim nächsten Grand-Prix in Deutschland etwas gebessert hätte, sah sich getäuscht. Auch im Talkessel gab es wieder strenge und umstrittene Bestrafungen. Natürlich geht es den Offiziellen um die Durchsetzung der Regeln und der Sicherheit. Die Fahrer beklagen sich, dass ihre Perspektive missachtet wird. Sie meinen, dass im Schlamm erschwerte Bedingungen herrschen. Wer an einer schlammigen Auffahrt den Schwung verliert, läuft Gefahr, komplett steckenzubleiben.

Im Talkessel gab es Bestrafungen in den EMX- und WMX-Rennen. Valerio Lata (GASGAS) gewann beide Läufe, wurde aber wegen Missachtung der gelben Flaggen um 10 Plätze strafversetzt. Damit verpasste er nicht nur den Tagessieg, sondern sogar das Podium.

Nach dem WMX-Rennen am Sonntag, das noch unter noch schwierigeren schlammigen Bedingungen ausgetragen wurde, erhielt Laufsiegerin Lynn Valk eine Strafversetzung um zwei Plätze, verlor damit den Laufsieg und verpasste das Podium.

«Ein bittersüßes Wochenende bei der WMX in Deutschland», erklärte die Niederländerin, die sich zu Unrecht bestraft sah. «Im zweiten Lauf habe ich den Holeshot gezogen und ich habe den Lauf gewonnen. Nach dem Rennen sagten sie mir, dass ich eine Strafversetzung bekommen hätte, weil an einer Steigung gelbe Flaggen geschwenkt wurden und ich eine überrundete Fahrerin überholt hatte. Ja, ich habe eine Überrundete überholt, aber was sollte ich denn tun? Ich bin alleine gefahren und habe nicht um eine Position gekämpft. Ich habe nur versucht, im tiefen Schlamm nicht stecken zu bleiben oder zu stürzen. Die FIM wollte wohl, dass es noch mehr gelbe Flaggen gibt, aber ich denke, wir hatten im zweiten Lauf genügend davon.»