Jetzt die neue Triumph TF 250-X kostenlos probefahren

Triumph bietet für die brandneue TF 250-X eine kostenlose Testride-Tour auf 7 ausgewiesenen Motocross-Strecken in ganz Deutschland an. Wer sich für das Motorrad interessiert, sollte schnell sein.

Der Einstieg des britischen Traditionsunternehmens Triumph in den Offroad-Bereich war eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Bereits bei ihrem WM-Debüt in Argentinien schaffte Werksfahrer Mikkel Haarup mit der Triumph TF 250-X den Sprung aufs Podium. Und auch am vergangenen Wochenende in Indonesien stand Haarup auf dem zweiten Podestplatz.

Nun sollen die Triumph-Offroad-Bikes auch einem breiteren Publikum angeboten werden. Triumph selbst stellte von Anfang an eine Besonderheit heraus: Das neue Motorrad eignet sich wegen seiner enorm breitbandigen Flexibilität sowohl für ambitionierte Wettkampf-Fahrer als auch für Anfänger und Hobbyfahrer.

Jetzt kann jeder Interessent die TF 250-X testen. Bei insgesamt sieben Terminen in ganz Deutschland kann die Triumph TF 250-X auf Motocross-Strecken kostenlos getestet werden.

Das Motto der Aktion lautet «Try, before you buy» (probiere, bevor du kaufst). Interessenten ab 16 Jahren haben die Möglichkeit, die Qualitäten des ersten MX-Bikes der Marke Triumph zu erfahren. Motocross-Erfahrung sowie eigene Schutzkleidung sind für die Testfahrten erforderlich. Bei minderjährigen Teilnehmern muss ein Erziehungsberechtigter bei den Testfahrten anwesend sein.

«Ich bin sehr gespannt auf das Feedback der Testfahrer zu unserem neuen MX-Bike», erklärt Martin Anderson, Marketing Manager Messen/Events und Motorsport bei TRIUMPH Motorrad Deutschland. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige der Tester überrascht sein werden, wie gut der erste Aufschlag unserer Marke in diesem Segment gelungen ist. Unsere beiden Entwicklungsfahrer, die Offroad-Ikonen Ricky Carmichael und Iván Cervantes, haben hier wirklich ganze Arbeit geleistet!»

Die Testrides finden auf bestens präparierten Strecken bei offiziellen Trainings-Events statt. Daher können die Testfahrer neben den jeweils 15-minütigen Testfahrten auch ihr eigenes Bike zum direkten Vergleich bewegen. So wird eine objektive Einschätzung der Performance der TF 250-X möglich. Ergänzt wird das Angebot durch eine kompetente Beratung durch das Triumph Offroad-Team sowie die offiziellen MX-Händler. In Deutschland gibt es bereits 8 Vertragshändler für die TF 250-X.

Die Anmeldung zu den Testfahrten erfolgt über die Website www.triumph-rides-on-tour.de/offroad. Hier sind auch weitere Infos zu den Strecken, dem allgemeinen Ablauf und den jeweiligen Trainingsanbietern zu finden.

Aber aufgepasst: Die Slots füllen sich rasant schnell. Wer Interesse hat, sollte nicht lange zögern u und das Online-Anmeldeformular ausfüllen.

Triumph Testride-Tour 2024:



27.07. Schenkenhorst (südlich von Berlin)

03.08. Freising (nördlich von München am Flughafen)

18.08. Bauschheim (südwestlich von Frankfurt)

24.08. Walldorf (südlich von Mannheim)

08.09. Langgöns (nördlich von Frankfurt)

14.09. Greven (nördlich von Münster)

28.09. Plate (südlich von Schwerin)

