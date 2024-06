Freestyle-Legende Matt Buyten querschnittsgelähmt

Nach einem schweren Unfall bei einem Amateurrennen in Thunder Valley ist Freestyle-Legende Matt Buyten gestürzt und hat sich eine schwere Rückenmarksverletzung zugezogen, die zur Querschnittslähmung führte.

Der siebenfache X-Games-Goldmedaillengewinner Matt Buyten stürzte am vergangenen Wochenende in Thunder Valley (Colorado) so schwer, dass er für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt bleiben wird. Buyten begann mit Motocross bereits im Jahre 1987 und startete seine FMX-Karriere im Jahre 2002. Zehn Jahre später, bei den X-Games in Los Angeles, markierte er einen Hochsprung-Weltrekord (Moto X Step Up), bei dem er mit einem Cross-Bike die 47-Feet-Marke (14,3 Meter!) übersprang.

Trotz seiner waghalsigen Sprünge blieb er bis auf einige Schulterverletzungen während seiner langen Karriere von schweren Verletzungen verschont. Nun stürzte er ausgerechnet bei der Qualifikation für ein Amateur-Rennen der Senior 40+ Pro Klasse in Thunder Valley (Colorado), brach sich zwei Wirbel und zog sich eine Rückenmarksverletzung zu.

«Ich werde von der Brust abwärts dauerhaft gelähmt bleiben», schrieb Matt aus dem Krankenhaus in Lakewood. «Die Operation diente der Stabilisierung meines Oberkörpers, damit ich aufrecht sitzen kann. Ich bin am Boden zerstört und bin mir nicht sicher, wie ich mein künftiges Leben gestalten soll. Hauptsächlich bin ich sauer, dass ich meine Familie in Probleme gebracht habe, nicht mit meinem Sohn Jett spielen kann und meine Frau Krystal in eine schwierigere Lage gebracht habe. Ich werde nur selbst aus der Situation herauskommen.»

Für Matt Buyten wurde auf der Plattform Road4Recovery ein Spendenkonto eingerichtet. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir von dieser Stelle aus viel Kraft und trotz der schwierigen Lage den notwendigen Optimismus für die Zukunft.