MotoGP

Marco Melandri: Neuer Job als TV-Experte

Der italienische Ex-MotoGP-Star Marco Melandri (37) geht nach seinem Rücktritt neue Wege und heuert für 2020 und 2021 als TV-Experte bei DAZN an.

Marco Melandri war Vizeweltmeister in den Klassen 125 ccm (1999), MotoGP (2005 auf der Gresini-Honda) und in der Superbike-WM (2011), dazu 250-ccm-Weltmeister als Aprilia-Werksfahrer im Jahr 2002. Nach der Saison 2019 beendete er seine Karriere als Rennfahrer und testete in Valencia die Energica-Maschinen des MotoE-Weltcups, allerdings «nur aus Neugier», wie sein Manager Alberto Vergani betonte.

Nun hat der 37-Jährige aus Ravenna auch schon einen neuen Job gefunden: Melandri wird künftig für den Streaming-Sportsender DAZN in der MotoGP-WM als Co-Kommentator fungieren.

Der Hintergrund: In Italien hat nun neben TV-Sender Sky auch DAZN das MotoGP-Live-Recht für den Streaming-Bereich erhalten.

Der Abschied von der aktiven Rennsport-Karriere ist dem Italiener nach der durchwachsenen Saison bei der Truppe von GRT Yamaha in der Superbike-WM als Teamkollege von Sandro Cortese nicht sonderlich schwer gefallen.

Der fünffache MotoGP-Sieger Melandri wird bei DAZN an der Seite von Nicola Pavesi die Sessions der MotoGP-Klasse kommentieren und analysieren. Der Vertrag läuft für 2020 und 2021. «Ich bin glücklich über die Aufgabe in diesem spannenden Projekt», erklärte der 22-fache GP-Sieger und 250er-Weltmeister von 2002. «Ich denke, ich kann neben den jungen Kollegen mein Wissen und die Leidenschaft für den Rennsport beisteuern. Ich werde mich gut vorbereiten.»

Die Rennen der Moto2- und Moto3-Klasse kommentiert der gänzlich unbekannte Matteo Pittaccio, womit DAZN ein Zeichen setzen will und auf eine neue, junge Reporter-Sprache vertraut. Pikant: DAZN konkurriert in Italien mit der Plattform NowTV, dem Sponsor von Aprilia.

Übrigens: Der deutsche DAZN-Online-Stream wurde am Dienstagabend mit jeder Menge Kritik der Fußball-Fans überhäuft, da es angesichts des Andranges beim Spiel Dortmund gegen Paris zu zahlreichen Ausfällen und Bildstörungen kam.