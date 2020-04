Jorge Lorenzo: «Könnte nochmals Weltmeister werden»

Yamaha-Testfahrer Jorge Lorenzo weilt immer noch in Dubai. Der Spanier sorgt dennoch für Aufsehen, etwa mit seiner jüngsten Aussage, er könne durchaus noch einmal Weltmeister werden.

Die Osterfeiertage waren diesmal auch in der Welt des Motorradsports wegen den weltweit geltenden und massiven Corona-Beschränkungen besonders ruhig. MotoGP-Promoter Dorna sorgte am Ostersonntag zwar durch das virtuelle MotoGP-Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg für etwas Zerstreuung, mehr war es jedoch nicht.

Yamaha-M1-Edeltestpilot Jorge Lorenzo verbringt bereits seit etwa einem Monat seine Quarantäne im Wüstenstaat Dubai, dort wartet er auf die Möglichkeit zur Rückkehr in seine Wahlheimat Lugano im Schweizer Tessin. Von dort aus hält sich der 32-Jährige derzeit auch fit und animiert seine Fans via Instagram zum mitmachen.

Von Dubai aus gab Lorenzo über Ostern auch einer großen spanischen Tageszeitung ein Interview. Darin sorgte der fünffache Weltmeister wieder einmal für Aufsehen. «Wenn ihr mich fragt, ob ich nochmals Weltmeister werden könnte, dann antworte ich mit ‚ja‘. Aber wenn ihr mich danach fragt, ob ich es auch durchziehen will, dann sage ich ‚nein.‘»

Dazu zeigte Lorenzo auch, wie zufrieden er mit seiner Lage bei Yamaha im Moment ist: «Wenn ihr mich fragt, mit welcher Marke ich antreten würden dann ist es ohne Zweifel die Yamaha.» Zur Erinnerung: Lorenzo ist in seiner erfolgreichen MotoGP-Laufbahn seit 2008 für Yamaha, Ducati und Honda gefahren. Auf Yamaha und Ducati hat der Spanier auch Siege eingefahren.

Im gleichen Atemzug erwähnte der Mallorquiner aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, als Stammfahrer zurückzukehren sehr gering seien und nur bei etwa zwei Prozent liegen würden: «Keines der anderen Teams hat mich kontaktiert. Ich fühle mich auch sehr gut und möchte meinen derzeitigen Lebensstil so weiterführen.»