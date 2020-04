Valentino Rossi (Yamaha): Eine besondere Lovestory

Valentino Rossi pflegt eine innige Beziehung zu seinen Bikes. Als er Yamaha nach der Saison 2010 Richtung Ducati verließ, schrieb er sogar einen Liebesbrief an seine M1.

Für Valentino Rossi hat der Motorradsport viel mit Leidenschaft und Emotionen zu tun. Und natürlich betrachtet er sein Fahrzeug nicht als einen seelenlosen Haufen Leichtmetall mit viel Karbon, sondern er hält in der Box regelmässig Zwiesprache mit seinem geliebten Gefährt, meist am Abend, wenn die Box entvölkert ist und er sich unbeobachtet fühlt.

«M1» heißt die MotoGP-Rennversion von Yamaha, und Rossi sprach «vom Ende eine wunderschönen Liebesbeziehung», als er Yamaha nach der Saison 2010 den Rücken kehrte und zu Ducati ging.

Als «Vale» nach sieben Jahren und vier Titelgewinnen bei Yamaha Abschied nahm, hinterließ er einen öffentlichen, handgeschriebenen Liebesbrief. «Es ist sehr schwierig, mit wenigen Worten mein Verhältnis zu Yamaha zu erklären. Seit meiner Ankunft 2004 hat sich viel verändert. Besonders sie – meine M1 – hat sich verändert. Damals war sie ein armseliges Mittelfeld-Motorrad, die meisten Fahrer machten einen weiten Bogen um sie. Ich habe ihr auf die Sprünge geholfen, sie ist besser und erwachsen geworden, man kann sie in der Box lächeln sehen, sie wird behütet und bewundert, sie gilt als Gradmesser in dieser Klasse. Jetzt ist der Augenblick gekommen, nach neuen Herausforderungen Ausschau zu halten. Meine Aufgabe bei Yamaha ist beendet. Leider gehen auch die prächtigsten Lovestorys zu Ende. Aber es bleiben unvergessliche Erinnerungen zurück, die uns niemand nehmen kann. Zum Beispiel an den Welkom-GP 2004, als meine M1 und ich den ersten Kuss ausgetauscht haben, im Gras neben der Piste, sie hat mir gerade und aufrichtig in die Augen geblickt und geseufzt: ‘Ich liebe dich!’»

Rossi hatte damals gleich sein erstes Rennen auf der M1-Yamaha triumphal gegen die favorisierte Honda-Meute gewonnen.

Irgendwann will Vale diesen litararisch wertvollen Liebesbrief auf eBay zugunsten von wohltätigen Zwecken versteigern.

Bei Ducati erfüllten sich die Hoffnungen der italienischen Fans auf eine «himmlische Ehe» nicht. Als Rossi nach zwei Jahren wieder auf seine M1 zurückkehrte, fand er in Assen 2012 wieder auf die Siegerstraße zurück.

Seinen bisher letzten von 56 GP-Siegen für Yamaha errang der «Dottore» 2017 ebenfalls auf der niederländischen GP-Strecke, allerdings liegt der mittlerweile auch schon 46 Grand Prix zurück.