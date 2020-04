Alex und Marc Márquez: Anleitung für Desinfektionsgel

Das Technology Lab von Repsol stellt Desinfektionsmittel für die Krankenhäuser in Spanien her. Die Honda-Stars Alex und Marc Márquez zeigen unter fachlicher Anleitung, wie das auch zu Hause geht.

Der Coronavirus legt nicht nur die Motorrad-WM lahm, sondern bestimmt seit Wochen unser ganz alltägliches Leben. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt mittlerweile weltweit bei mehr als 2,25 Millionen, bereits 154.278 Todesopfer sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit zu beklagen.

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung von Covid-19 sind einfache Hygienemaßnahmen der erste Schritt: Dass wir unsere Hände regelmäßig und gründlich 20 bis 30 Sekunden lang mit Seife waschen sollen, weiß inzwischen jedes Kind. Wenn man unterwegs ist, sind Desinfektionsmittel heiß begehrt – weshalb die Nachfrage in die Höhe schnellte.

Deshalb stellte das Repsol Technology Lab in Madrid, wo unter anderem Kraft- und Schmierstoffe für die MotoGP-Bikes von Alex und Marc Márquez entwickelt werden, einen Teil der Produktion um: In vier Wochen wurden 30.000 Liter Desinfektionsmittel hergestellt und an öffentliche Krankenhäuser verteilt.

Ein Wissenschaftler des Tech Labs, David Purificación Corral, erklärte den Repsol-Honda-Stars außerdem, wie man das sogenannte hydroalkoholische Gel aus Produkten, die man im Supermarkt und der Apotheke kaufen kann, selbst zu Hause mischen kann. Im Video zeigen die Márquez-Brüder unter fachlicher Anleitung, wie das geht.