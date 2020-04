Jorge Lorenzo: «Marc Márquez fürchtet sich nicht»

Der spanische Yamaha-Testfahrer Jorge Lorenzo erklärt stolz: «Ich bin der Einzige, der gegen Dani Pedrosa, Casey Stoner, Marc Márquez und Valentino Rossi einen MotoGP-Titel gewonnen hat.»

Jorge Lorenzo musst ein den vergangenen Jahren einige Enttäuschungen einstecken, vor allem sein letztes Jahr als MotoGP-Stammpilot gestaltete sich nicht nach Wunsch: Auf der Honda des Werksteams kam der Mallorquiner nicht auf Touren. Er musste einige bittere Pillen schlucken und verletzungsbedingte Absagen hinnehmen. Am Ende eines schwierigen Jahres verkündete er schliesslich seinen Abschied als Stammfahrer der Königsklasse. Daraufhin heuerte er bei Yamaha als Testfahrer an.

Trotz der jüngsten Enttäuschungen blickt der fünffache Champion zufrieden auf seine bisherige Karriere zurück. Im Interview mit AS.com erklärt er: «Ich war der Einzige, der gegen Dani Pedrosa, Casey Stoner, Marc Márquez und Valentino Rossi einen MotoGP-Titel gewonnen hat.» Gegen Rossi, Pedrosa und Stoner setzte er sich bei seinen ersten beiden Titelgewinnen in der Königsklasse in den Jahren 2010 und 2012 durch, den aktuellen Champion schlug er 2015, als er sich die Titelkrone vor seinem damaligen Teamkollegen Rossi sicherte.

«Pedrosa hat keinen MotoGP-Titel gewonnen, Márquez und Stoner traten nie gegeneinander an. Und Rossi konnte Márquez im Titelkampf noch nie schlagen. Ich war der Einzige, der sich gegen alle Vier durchgesetzt hat», zählt der 32-Jährige aus Palma auf, und betont, dass er kaum sagen könne, welcher Pilot aus diesem Quartett sein härtester Gegner war.

«Stoner war unglaublich und in gewissen Bedingungen unschlagbar», lobt der 68-fache GP-Sieger. «Er konnte am Freitag im Training auf die Strecke gehen, und wenn er die Pistenführung mochte und das Bike bereit war, dann war er in den ersten drei Runden zwei Sekunden schneller als alle. Auch im Nassen war er unglaublich, ein unfassbares Talent.»

Pedrosa überzeugte hingegen mit seinem technischen Können. «Speziell in der 125er- und der 250er-Klasse war er technisch stark, in der MotoGP konnte er wegen seiner Verletzungen und auch wegen seiner Statur keinen Titelgewinn feiern», ist Lorenzo überzeugt. Mit Blick auf den neunfachen Weltmeister Valentino Rossi erklärt er: «Rossi ist ein kompletter Fahrer und sehr schlau auf dem Bike. Auf der Yamaha pflegten wir einen ähnlichen Fahrstil und wir waren auch nah beieinander.»

Und was sagt Lorenzo über den achtfachen Weltmeister und aktuellen Champion Marc Márquez? Auch für ihn hat der GP-Veteran und Yamaha-Edeltester viele nette Worte: «Die Honda-Márquez-Kombination ist sehr stark. Physisch ist er der Stärkste von allen, und mental hat er den Vorteil, dass er sich nicht vor Stürzen fürchtet. Er ist in dieser Hinsicht der furchtloseste Fahrer der Geschichte.»