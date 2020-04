Maverick Viñales spendet für Covid-19-Tests

Yamaha-Star Maverick Viñales leistet weiterhin aktive Hilfe bei der Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung in seiner Heimat. Diesmal profitiert ein Pflegeheim von seiner Grosszügigkeit.

Bereits vor knapp zwei Wochen sorgte Maverick Viñales für positive Schlagzeilen, als er zwei Krankenhäuser in Girona unterstützte, die mit der Spende Masken und andere Schutzvorrichtungen beschaffen konnten. Der Spanier, der in der Vergangenheit schon mit grosszügigen Spenden den Kampf gegen Erkrankungen wie Krebs unterstützt hat, half damit dem Universitätskrankenhaus Doctor Josep Trueta und dem Krankenhaus de Santa Caterina.

Nun hilft der Yamaha-Star auch einem Pflegeheim in Girona, wie die Einrichtung Residencia Europalau auf Facebook bestätigt. Der WM-Dritte des Vorjahres macht mit einer grosszügigen Spende die Durchführung von regelmässigen Covid-19-Tests bei der Belegschaft möglich, wie das spanische Pflegeheim mitteilt, das sich auch ausgiebig beim MotoGP-Star bedankt.

Im Rahmen seiner ersten Spende an die Krankenhäuser hatte der 25-Jährige gegenüber Diari de Girona erklärt: «Die Gesundheit ist das Wichtigste. Wir versuchen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unsere Gemeinden zu unterstützen und wir prüfen nun, wie wir auch anderen Krankenhäusern helfen können.»

Viñales, der beim jüngsten MotoGP eSports-Rennen auf dem Red Bull Ring den zweiten Platz errungen hat, sitzt die Coronakrise in seiner Wahlheimat in Andorra aus. Dort hält sich der Yamaha-Werksfahrer fit, um für einen allfälligen Saisonstart wieder bereit zu sein. «Wir gehen so wenig wie möglich aus, nur für Einkäufe», beteuerte der 23-fache GP-Sieger.