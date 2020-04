Lorenzo, Rea oder Öncü: Herausragende Debütanten

Jorge Lorenzo glänzte in seinem ersten Rennen in der Königsklasse mit einem Platz auf dem Podium

Um die Corona-Zwangspause besser zu überstehen, gibt es auf der MotoGP-Homepage die Möglichkeit, eine Reise in die Vergangenheit zu erleben. Diesmal stehen die besten Debütanten im Mittelpunkt.

Die geplanten MotoGP-Rennen können immer noch nicht stattfinden. Trotzdem dürfen sich die Fans freuen, denn auf der MotoGP-Homepage gibt es während der Corona-Zwangspause immer wieder kostenlose Angebote.

Nachdem in der vergangenen Woche die Auftritte einiger Außenseiter gewürdigt wurden, rücken diesmal herausragende Debütanten in den Mittelpunkt. Zu den Leckerbissen gehört beispielsweise der Auftritt von Max Biaggi, der in der 500-ccm-Klasse einen gelungenen Einstand in Suzuka feierte. Darüber hinaus glänzte Dani Pedrosa mit einem zweiten Platz in Jerez und auch Jorge Lorenzo zeigte in der Königsklasse ein starkes erstes Rennen. Er wurde in Katar Zweiter.

Warum die Wahl auf genau die abrufbaren Rennen fiel? Zum einen sind sie historisch, denn Can Öncü überquerte 2018 in Valencia die Ziellinie als bislang jüngster Grand-Prix-Sieger aller Zeiten. Das erste Rennen von Weltmeister Marc Márquez war nur der erste Schritt auf einem wenig später erfolgreichen Weg.

Aber es sind noch viele weitere Rennen dabei. Auch der mehrfache Superbike-Champion Jonathan Rea hat es mit seinem Debüt 2012 in Misano in die Reihe der ausgewählten Rennen geschafft. Weitere Fahrer, die zu bestaunen sind, sind Loris Capirossi (2000 in Südafrika), Xavier Artigas oder aber Romano Fenati (beide 2019).

Natürlich kann die Zeitreise kein Rennen ersetzen, aber dank des Angebots könnte die Wartezeit ein wenig erträglicher werden.