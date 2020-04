Valentino Rossi: Im Renn-Simulator gegen Corona-Frust

MotoGP-Ikone Valentino Rossi (Yamaha) hat sich nach seinem ersten Auftritt in einem virtuellen Grand Prix einen Simulator besorgt – allerdings für den Rennwagen. Getestet wurde mit Pecco Bagnaia und Charles Leclerc.

Valentino Rossi (41) versucht wie viele seiner Motorradsport-Kollegen das beste aus seiner Situation in der Coronakrise zu machen. Der Italiener verbringt die Zeit gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Francesca Sofia Novello (25) und seinen Hunden auf seinem großzügigen Anwesen in Tavullia.

Nun hat sich der 115-fache Grand Prix-Sieger dort für den Alltag ein wenig zusätzliche Abwechslung geschaffen. «Il Dottore» hat sich einen Simulator für den Rennwagen besorgt – eine hochtechnische Anlage mit edlen Fanatec-Komponenten. Der gesamte Set-Preis für den hochwertigen SIM-Racing-Simulator mit echtem Renn-Lenkrad, Pedalen, Prozessor und einem Bildschirm sowie weiterem Zubehör beträgt in etwa 5.000 Euro.

Zur Erinnerung: Rossi hatte zu Ostern auf der PlayStation am zweiten digitalen MotoGP-Rennen der Geschichte von seinem Wohnzimmer aus teilgenommen. Auf der virtuellen Strecke von Spielberg zeigte der Superstar gegen seine Gegner aus dem Paddock noch etwas Aufholbedarf und kam nach drei Stürzen in der ersten Runde am Ende noch auf Platz 7 ins Ziel.

Der eSport-Sieg in Spielberg ging an Pramac-Ducati-Ass Francesco «Pecco» Bagnaia, der seit Jahren auch Mitglied in Rossis VR46 Riders Academy ist. Pecco verfügt seit Kurzem auch über einen Simulator, den er am Freitag gemeinsam in einer virtuellen Challenge austestete – natürlich gegen Rossi und dazu keinem Geringeren als Ferrari-Star Charles Leclerc.

Auf der echten Rennstrecke glänzte Rossi im Winter in Abu Dhabi schon gemeinsam mit «Uccio Salucci» und Halbbruder Luca Marini mit einem Podiumsplatz bei einem Langstrecken-Rennen in einem Ferrari.

Übrigens: Auch Rossis Kumpel Tony Cairoli (34) besitzt einen Simulator für WRC. Der neunfache Motocross-Weltmeister aus dem Red Bull KTM Team wohnt in Rom. Dort hat er einen eigenen Raum für seinen Rallye-Simulator. Wie Rossi nimmt auch Cairoli an Rallyes und Rallyecross-Events teil. Bei der Monza Rallye Show konnte Cairoli sogar einmal Rossi besiegen.