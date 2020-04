KymiRing: Keine Veranstaltungen vor August möglich

Eigentlich hätte die Motorrad-WM am 12. Juli 2020 erstmals seit 1982 wieder einen Grand Prix in Finnland austragen sollen, aber die Regierung schob dem aufgrund der Coronavirus-Pandemie einen Riegel vor.

Acht Grand Prix mussten 2020 bereits verschoben, weitere werden folgen. Denn nach Deutschland verlängerten zuletzt auch die Niederlanden das Verbot für Großveranstaltungen. Damit werden die MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring und in Assen nicht im Juni stattfinden können.

Der nächste Event im Kalender wäre am 12. Juli der Finnland-GP auf dem neuen KymiRing, aber auch dieser Termin wird nicht gehalten werden können. «Die Finnische Regierung hat empfohlen, aufgrund der Coronavirus-Pandemie vor August keine Events mit mehr als 500 Personen abzuhalten», teilten die Streckenbetreiber mit. WM-Promoter Dorna werde im Einklang mit diesen Bestimmungen eine Entscheidung treffen.

Damit ist eine Verschiebung unvermeidbar, weil das Fahrerlager auch im Falle von Geisterrennen knapp 1000 Personen zählen würde. «Dorna Sports hat versprochen, sich so bald wie möglich über die Zukunft des MotoGP-Events in Finnland zu äußern», hieß es in dem Statement weiter.

Dazu kommt: Der KymiRing verfügt noch nicht über die notwendige Grand Prix-Homologation, wie FIM Safety Officer Franco Uncini kürzlich auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com bestätigt hatte. Bisher waren nur die MotoGP-Testfahrer im August des vergangenen Jahres auf der neu gebauten Rennstrecke zu Gast.

Übrigens: Nicht betroffen ist von dem Verbot für Großveranstaltungen in Finnland bisher die Motocross-WM. Die MXGP-Stars werden erst am 22. und 23. August auf dem KymiRing erwartet.

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas/AR

29. November: Valencia/E



Ohne neues Datum: Jerez/E, Le Mans/F, Mugello/I und Barcelona/E