Fit für den Verkehr: LCR gibt Zweirad-Besitzern Tipps

In Coronazeiten ist das Motorrad auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen die sichere Variante, wenn es um das Thema Social Distancing geht. Dafür gibt es Tipps von LCR Honda und Teamchef Lucio Cecchinello.

Unter dem Hashtag #GetYourBikeReady (zu Deutsch: Mach dein Bike bereit) startet das LCR Honda Team eine Kampagne auf den sozialen Netzwerken, die sich an alle Roller- und Motorradfahrer richtet: In kurzen Nachrichten und Videos werden praktische Empfehlungen verpackt, wie das motorisierte Zweirad nach der Zwangspause in der Garage wieder verkehrstauglich gemacht werden soll.

«Neben meiner täglichen Arbeit in Form von ‚Smart Working‘ hat es mir in diesen Tagen viel Spaß gemacht, die Roller des Teams bereits zu machen», erzählte Teambesitzer Lucio Cecchinello. «Als ich dann mit meiner technischen Crew gesprochen habe, kam uns die Idee, eine Serie mit Tipps für Zweirad-Besitzer zu veröffentlichen. Hoffentlich kann es jeder mit seinem eigenen Werkzeugkasten nachmachen.»

Die Aktion hat auch einen zweiten Hintergrund, der mit dem Hashtag #IUseTheBike (zu Deutsch: Ich nutze das Motorrad) in den Mittelpunkt gestellt werden soll.



«Uns ist klar geworden, dass die Motorräder das perfekte Verkehrsmittel sind, um in unseren täglichen Fahrten das empfohlene ‚Social Distancing‘ einzuhalten», unterstrich Cecchinello. «Ich glaube außerdem, dass es eine Chance ist, dass viele Leute die praktischen Vorteile der Zweirad-Fahrzeuge neu entdecken oder wieder in Betracht ziehen – neben dem unglaublichen Freiheitsgefühl, dass dir nur ein Motorrad geben kann», ergänzte der siebenfache 125er-GP-Sieger.