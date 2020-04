Virtueller Spanien-GP: 31 GP-Stars kämpfen mit

Elf Stars treten in der MotoGP-Klasse gegeneinander an

Am Sonntag, 3. Mai, werden die Stars der Motorrad-WM wieder gegeneinander antreten: Auf dem virtuellen Rundkurs von Jerez treten insgesamt 31 Fahrer in allen drei WM-Klassen gegeneinander an.

Bereits die ersten virtuellen Kämpfe der MotoGP-Helden waren ein grosser Erfolg, nun wird am Sonntag, 3. Mai, die nächste eSports-Runde ausgetragen – pünktlich zum ursprünglichen Termin für den «echten» Spanien-GP. Weil dieser wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nicht ausgetragen werden kann, kämpfen die Stars der Szene auf dem virtuellen Jerez-Rundkurs gegeneinander – und das auch für den guten Zweck. Denn das Ganze findet zu Gunsten der MotoGP-Stiftung «Two Wheels for Life» statt.

Die Zuschauer dürfen sich auf Rennen in allen drei WM-Klassen freuen, wobei in der MotoGP elf Fahrer antreten und die Hatz über 13 Runden geht, womit 50 Prozent der echten Renndistanz zurückgelegt wird. Bei den beiden kleineren Klassen Moto3 und Moto2 sind es jeweils zehn Fahrer und acht Rennrunden, was 35 Prozent der echten Renndistanz entspricht.

Zum ersten Mal wird das Rennen auf dem neuen MotoGP 20-Videogame von Milestone ausgetragen. Bereits vor dem Rennstart wird es spannend, denn die Qualifying-Highlights werden vor jedem der drei Rennen gezeigt. Die Abschlusstrainings selbst werden nicht im Live-Stream übertragen. Die Reihenfolge der Rennen entspricht hingegen jener eines normalen Rennwochenendes. Erst fällt der Startschuss für die Moto3, bevor die Moto2 und schliesslich die MotoGP dran sind.

Wer sich die Action nicht entgehen lassen will, kann die Rennen ab 15 Uhr MESZ auf MotoGP.com oder auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Serie mitverfolgen, etwa auf YouTube, Facebook und Instagram. Nach den Rennen gibt es sogar die Pressekonferenzen in allen Klassen live auf Instagram zu sehen. Die MotoGP-Helden sprechen ab 17h, die Moto2-Piloten ab 17.30 Uhr und die Moto3-Helden ab 18 Uhr.

MotoGP-Startliste Red Bull Virtual Grand Prix of Spain

Repsol Honda Team: Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Moto2-Startliste Red Bull Virtual Grand Prix of Spain

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martin

Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Aspar Team: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Moto3-Startliste Red Bull Virtual Grand Prix of Spain

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolò Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo: Raul Fernandez

Estrella Galicia 0,0: Sergio Garcia

Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team: Alonso Lopez

BOE Skull Rider Facile Energy: Ricardo Rossi