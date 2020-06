Endlich: Der neue GP-Kalender für die Saison 2020

In Jerez geht es am 19. Juli los

Nach vielen Diskussionen und Absagen liegt der neue Motorrad-Kalender für die Saison 2020 vor. In der MotoGP-Klasse werden trotz der Coronakrise noch 13 Rennen ausgetragen. Alle in Europa.

Wie erwartet beginnt die MotoGP-Saison am 19. und 26. Juli in Jerez. Der erste Grand Prix wird als GP von Spanien ausgetragen, der zweite Event als GP von Andalusien. Insgesamt sind jetzt noch 13 Rennen vorgesehen – alle in Europa. In den Klassen Moto3 und Moto2 hat am 8. März in Katar bereits ein Kräftemessen stattgefunden.

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

Ersatzlos gestrichen:

07. Juni: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang Intermational Circuit)

(Übersee-Rennen werden nur ausgetragen, wenn Zuschauer-Tickets verkauft werden können. In Thailand und Malaysia könnte das klappen.)