Zahlen zu 900 «premier class»-Rennen: Rossi ganz vorn

Vor 20 Jahren bestritt Valentino Rossi seine erste Saison in der «premier class», insgesamt stand er in 38,56 Prozent der bisher 900 Rennen in der Geschichte am Start – und in 22,11 Prozent davon auf dem Podium.

Der Steiermark-GP markierte das 900. Rennen in der Königsklasse, 270 unterschiedliche Fahrer schafften es seit 1949 zumindest einmal auf das Podium. Die meisten Top-3-Platzierungen stehen bei Valentino Rossi zu Buche: 199 – das entspricht 22,11 Prozent aller Rennen, die in der «premier class» bisher ausgetragen wurden. In 347 der 900 stand der 41-jährige Superstar am Start (38,56 Prozent).

Fahrer Podestplätze in der «premier class»

Valentino Rossi

199

Jorge Lorenzo

114

Dani Pedrosa

112

Marc Márquez

95

Mick Doohan

95



Miguel Oliveira war mit seinem ersten MotoGP-Triumph übrigens der 112. Gewinner in der Geschichte der Königsklasse. In der Bestenliste steht hier einmal mehr Rossi mit 89 Siegen ganz oben – das entspricht beachtlichen 9,89 Prozent.



Interessantes Detail dazu: 34,89 Prozent der 900 Rennen (314) teilten sich fünf der ganz Großen auf: Nach Rossi zählen Giacomo Agostini, Marc Márquez, Mick Doohan und Jorge Lorenzo zu den erfolgreichsten Fahrern der «premier class».