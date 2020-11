ServusTV: Was in Portimão wieder für Suzuki spricht

Gustl Auinger freut es ganz besonders, dass der neue MotoGP-Weltmeister Joan Mir ein ehemaliger Red Bull-Rookie ist. ServusTV überträgt das Saisonfinale aus Portimão am Samstag und Sonntag live.

Joan Mir heißt der vierte spanische Motorrad-Weltmeister der höchsten Kategorie, der erste für Suzuki seit 20 Jahren. ServusTV-Experte Gustl Auinger: «Sehr viele Leute sind in der MotoGP wahnsinnig schnell. Aber diese Kombination von Fahrer und Technik hat einfach eine unglaubliche Konstanz an den Tag gelegt.»

Rookies-Cup-Absolvent auf dem MotoGP-Thron

Schon vor dem Großen Preis von Portugal steht Mir als MotoGP-Weltmeister fest. Und mit dem 23-jährigen Mallorquiner setzt sich erstmals ein aus dem Red Bull Rookies Cup hervorgegangener Fahrer die Krone der Motorrad-Königsklasse auf. «Ich freue mich irrsinnig, dass wir einen Mosaikstein dazu beitragen konnten», wird Gustl Auinger, Riding Coach der Nachwuchsserie, emotional. «Dieser WM-Titel zeigt, wie wichtig und gut der Rookies Cup ist. Es bedeutet mir viel, dass diese Wertigkeit auch präsentiert und quittiert wird.»



Der Löwenanteil, so der ServusTV-Experte, gebühre aber dem Fahrer selbst. «Wenn wir das Benzin sind, ist Mir der Motor. Er geht konsequent seinen Weg, hat vieles in seiner Karriere richtig gemacht und seine Chancen genutzt, obwohl er sich immer wieder gegen Teamkollegen bestätigen musste, die man über ihn gestellt hat.» Für einen derartigen Werdegang sei Suzuki ohnehin maßgeschneidert. «Man hat ihn sogar zurückgehalten und gesagt, es sei gar nicht so wichtig, ob er gewinnt. Das Team gibt der jungen Generation die Möglichkeit, wichtige Erfahrungen zu sammeln und lässt sie die Entwicklung mitgestalten.»



Der japanische Rennstall darf sich über seinen siebten Weltmeistertitel in der Königsklasse freuen, der letzte durch Kenny Roberts jr. liegt allerdings zwei Jahrzehnte zurück. «Suzuki war damals eine Macht. Der Umstieg auf den Viertakter ist danach aber nicht gelungen», erinnert sich Auinger. «Doch nach einem Schnitt hat die Führungsebene Ruhe bewahrt und dem Team das Vertrauen geschenkt, das bestmögliche Fahrwerk zu entwickeln. Und der lange Atem hat sich ausgezahlt.»

Atemberaubende Achterbahnstrecke

An diesem Wochenende macht die MotoGP erstmals in Portimão Station – auf einer für jeden Motorradfahrer fantastischen Strecke, wie Auinger meint: «Die Eigenschaften mit den vielen Kuppenpassagen sprechen wieder für Suzuki.» Und da Álex Rins in der Gesamtwertung lediglich vier Punkte hinter dem Zweiplatzierten Franco Morbidelli liege, sei es durchaus denkbar, dass Suzuki seine einzigen beiden Motorräder im Grid auf die Ränge 1 und 2 im Endklassement bringt.



Auinger hat aber auch den Valencia-Sieger auf der Rechnung. «Morbidelli ist derjenige, der für Yamaha immer wieder die Kastanien aus dem Feuer holt.» Im Blick behält der ServusTV-Experte auch KTM: «Sie kämpfen zwar ebenfalls mit dem Reifen, aber nicht im selben Ausmaß wie Yamaha, Ducati oder Honda. Und Pol Espargaró will seine KTM-Laufbahn unbedingt mit einem Sieg abschließen. Aber auch Miguel Oliveira wünscht sich nichts sehnlicher, als einen Triumph in der Heimat.» Power werde in der Algarve eher nicht das Thema sein, vermutet Auinger. Andererseits: «Was ist in dieser Saison schon in Stein gemeißelt?»

Showdown in den unteren Klassen

Rund um die Rennaction lässt ServusTV den neuen Weltmeister hochleben und zeigt, wie Joan Mir seinen Titel gefeiert hat. Weiters verabschiedet die Szene Andrea Dovizioso in sein Sabbatical, am Montag ist der dreimalige Vizeweltmeister bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» zu Gast. Und in der Moto2 und Moto3 dreht sich alles um die WM-Entscheidungen. Andrea Schlager und Gustl Auinger melden sich aus der Boxengasse des Autódromo Internacional do Algarve, den Kommentar liefern Christian Brugger und Alex Hofmann.

Grande Prémio MEO de Portugal bei ServusTV:

Samstag (21. November):

13:25 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

13:35 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

14:30 Uhr: 4. freies Training MotoGP LIVE

15:10 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

16:10 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE



Sonntag (22. November):

11:20 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

12:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

13:20 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

15:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

16:15 Uhr: Dokumentation «Brad Binder: Becoming 33»