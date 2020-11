Jack Miller zu Mir: «Ich liebe diese Underdog-Story»

Jack Miller verspielte den Sieg in Valencia gegen Morbidelli knapp. «Ich ziehe den Hut vor Frankie. Auch vor Joan Mir», sagte er. «Er hat immer kühlen Kopf bewahrt und den ganzen Hype weggesteckt.»

Jack Miller hat sich während des Valencia-GP am Sonntag nach eigenen Aussagen den «Mega-Plan» zurechtgelegt, an Frankie Morbidelli am Ende der letzten Runde auf der Zielgeraden «vorbei zu segeln». Aber die Angriffe misslangen, Morbidelli konterte zweimal geschickt und Miller muss weiter auf seinen ersten MotoGP-Sieg im Trockenen warten. 2016 hat er im Regen von Assen auf der Marc VDS-Honda gewonnen.

Jetzt möchte Jack in Portugal am Sonntag die letzte Chance nutzen, der zehnte unterschiedliche Sieger 2020 zu werden und bei Pramac Ducati nach drei Jahren endlich seinen ersten GP-Sieg zu hinterlassen. Der Rennstall von Paolo Campinoti beteiligt sich seit 2005 mit Ducati an der MotoGP-WM, gewonnen hat er noch nie.

Der populäre und angriffslustige Miller geht als WM-Achter ins Finale in Portimão, er liegt nur 13 Punkte hinter Dovizioso und könnte sogar noch bester Ducati-Fahrer werden.

«Die beiden Wochenende in Valencia haben mir viel Spaß gemacht», stellte JackAss fest. «Beim ersten Valencia-GP am 8. November war es schade, wir konnten im Rennen unser vielen Potenzial nicht ausspielen. Diesmal haben wir die bessere Reifenwahl getroffen, der Medium vorne hat den Unterschied ausgemacht. Ich liebe das Fahren in Valencia. Es macht mir riesig Freude.»

Miller schnappte sich in der letzten Runde in Turn 4 noch einmal die Führung. «In diesem Augenblick dachte ich, jetzt habe ich den Sieg in der Tasche. Aber dann habe ich beim Einbiegen in die Kurve 5 neben mir ein ‚bbbbrrrrrrrr‘ gehört. Ich war in voller Schräglage, ich hing weit neben dem Bike und wusste einigermaßen, wo sich Frankie jetzt befindet. Mir war klar: Es ist MotoGP, es ist die letzte Runde, es folgen noch neun Kurven, er wird sein Bike sicher ohne Rücksicht in dieses Eck werfen. Immerhin bin ich sitzen geblieben und konnte in Turn 8 noch einen Angriff starten. Aber es sollte nicht sein. Ich konnte dann nur Frankie aus ganzem Herzen gratulieren, und natürlich auch dem andern, Joan Mir.»

Miller: «Joan hat die ganze Saison hindurch großartige Arbeit geleistet, er war das Sahnehäubchen auf der Torte, besser als alle andern. Er hat immer die Ruhe bewahrt, auch als er in Brünn ohne Mitschuld aus dem Rennen gerissen wurde. Er hat immer kühlen Kopf bewahrt und sein Business cool erledigt. Das ist fantastisch zu sehen. Ich liebe diese Underdog-Storys. Denn er ist als krasser Außenseiter in die Saison gekommen, hat den Hype weggesteckt und seine Klasse unter Beweis gestellt.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia-GP (15.11.):

1. Morbidelli, Yamaha, 41:22,478 min

2. Miller, Ducati, + 0,093 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 3,006

4. Rins, Suzuki, + 3,697

5. Binder, KTM, + 4,127

6. Oliveira, KTM, + 7,272

7. Mir, Suzuki, + 8,703

8. Dovizioso, Ducati, + 8,729

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,512

10. Viñales, Yamaha, + 19,043

11. Bagnaia, Ducati, + 19,456

12. Rossi, Yamaha, + 19,717

13. Crutchlow, Honda, + 23,802

14. Bradl, Honda, + 27,430

15. Petrucci, Ducati, + 30,619

16. Alex Márquez, Honda, + 30,619

17. Rabat, Ducati, + 42,365

18. Savadori, Aprilia, + 46,472

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.