Miller: Vielleicht lässt uns ein Rookie blöd aussehen

Der Generationswechsel in der MotoGP-WM ist spätestens für die Saison 2021 auch bei Ducati angekommen. Aber sieht sich der neue Ducati-Werksfahrer Jack Miller (25) auch in der Rolle des Teamleaders?

In der MotoGP-WM ist aktuell der Generationswechsel in aller Munde, was nicht nur damit zu tun hat, dass der 23-jährige Joan Mir in seinem erst zweiten Jahr in der Königsklasse den Titel holte. Auf der vorläufigen Teilnehmerliste für die Saison 2021 fehlt neben Cal Crutchlow (35) besonders Andrea Dovizioso (34), dafür rücken mit Jorge Martin, Enea Bastianini und Luca Marini drei Junge aus der Moto2-Klasse nach – alle auf Ducati.

«Es ist großartig, dass junges Blut nachkommt», findet Jack Miller. «Die Zeit ist gekommen. Viele Jungs waren eine wirklich lange Zeit hier. Zu sehen, dass sie gehen, ist immer traurig. Aber ich glaube, das gibt der nächsten Generation viel Hoffnung. Die Zeit vergeht und es muss weitergehen. Es ist cool zu sehen, dass ein paar junge Fahrer kommen», bekräftigte der 25-Jährige, der schon sechs MotoGP-Saisonen absolviert hat.

Sein Arbeitgeber Ducati setzt auf eine Verjüngungskur, die Hälfte der sechs Fahrer sind 2021 Rookies. So ist Johann Zarco mit seinen 30 Jahren nach dem Abgang von Dovizioso und Petrucci der mit Abstand Älteste. Können die Neulinge Miller, der neben Francesco Bagnaia (23) ins Werksteam befördert wurde, trotzdem helfen?



«Man kann sich immer was abschauen. Aber wir werden sehen. Das ist schwierig zu sagen, bevor sie überhaupt auf das Bike gestiegen sind. Man weiß nie, wir könnten den nächsten Fabio auf einer Ducati haben, der uns alle blöd aussehen lässt», verwies der WM-Siebte auf den Senkrechtstart von Fabio Quartararo im Jahr 2019 (sechs Pole-Positions und sieben Podestplätze). «Wir müssen abwarten.»

Übrigens: Als Miller nach seinem zweiten Platz beim Saisonfinale in Portimão in der Pressekonferenz gefragt wurde, ob er sich als erfahrenster Ducati-Pilot die Rolle des Teamleaders zutraue, hatte er die Lacher auf seiner Seite. «Ihr kennt mich, sehe ich so aus, als könnte ich eine Gruppe anführen? Aber natürlich», scherzte der zukünftig Ducati-Werksfahrer. «Nein, Spaß beiseite. Es sollte gut werden, ich freue mich auf die Herausforderung. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Und was das erfahren angeht, ich bin der Jüngste hier», verwies der 25-jährige Miller auf den zwei Wochen älteren Miguel Oliveira und Franco Morbidelli, der am 4. Dezember seinen 26. Geburtstag feierte.

Damit machte der Australier zumindest klar, dass er einen würdigen Nachfolger für seinen Kumpel Crutchlow abgibt. Der Brite, der immer einen flotten Spruch auf Lager hat, gehört bekanntlich zu den erfahrenen Piloten, die 2021 der neuen Generation Platz machen.

