Die Würfel sind gefallen: Nie mehr Brünn-GP?

Es ist nicht verwunderlich, wenn der Dorna-Vorstand mit den Verantwortlichen des Brünn-GP keine Geduld mehr hat. Die Promoter-Firma Spolek präsentiert sich als zerstrittener Haufen.

Seit Jahren stand der Motorrad-GP von Tschechien auf dem Automotodrom in Brünn immer wieder auf wackligen Beinen. Der Promoter hielt Zusagen nicht ein und erwies sich als säumiger Zahler. Für das Jahr 2021 wurde der Event jetzt von der Dorna Sports S.L. endgültig vom Kalender gestrichen. Statt in Brünn am 8. August ist jetzt ein Rennen auf dem Reserveschauplatz Igora Drive Circuit in der Nähe von St. Petersburg in Russland geplant. Diese 4 km lange Piste liegt nur 470 km vom KymiRing in der Nähe von Kouvala) entfernt. Und da wegen der Coronakrise mit Absagen der WM-Rennen in Las Termas und Texas (11. und 18. April) gerechnet wird, sind zwei Grand Prix innerhalb von acht Tagen in Katar vorgesehen und ein Portugal-GP in Portimão am 25. April.

Die Firma «Spolek pro pořádání Grand Prix» war in den letzten fünf Jahren Brünn-GP-Promoter und hat am 8. Dezember klargestellt, dass für den WM-Lauf in Südmähren für 2021 kein neuer Vertrag unterzeichnet wird.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta hat das Kapitel Brünn-GP abgehakt. «Wir haben Umbauarbeiten verlangt, zum Beispiel vergrößerte Sturzräume und einen neuen Asphaltbelag. Die Tschechen haben dann gemeint, sie hätten nicht genug Zeit. Da haben wir widersprochen und gesagt: ‚Ihr habt diese Arbeiten vier Jahre lang immer wieder hinausgezögert.‘»

Die im Unternehmen Spolek involvierten Politiker (Sportministerium in Prag, die neue Brünner Bürgermeisterin Vanková und der Landeshauptmann von Südmähren) hätten noch einen Vertrag für 2021, aber die Piste wird im aktuellen Zustand nicht mehr für Grade-A homologiert.

Die Tschechen wollten die geforderten Investitionen nur tätigen, wenn die Dorna vorher in einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag von 2022 bis 2026 eingewilligt hätte.

Karel Abraham senior, Besitzer der GP-Rennstrecke in Brünn, sieht sich als Opfer der Politik. Er kritisierte die neue Brünner Bürgermeisterin Vanková von der Partei ODS. Unter ihrem Vorgänger Vokral (ANO) wäre der GP-Vertrag verlängert worden, ist Abraham überzeugt.

«Die stärksten Befürworter des Grand Prix waren bisher Vokral und Ex-Landeshauptmann Bohumil Simek von der ANO. Aber beide sind nicht mehr im Amt», bedauert Carmelo Ezpeleta. Denn kürzlich übernahm Jan Grolich mit einer Koalition aus KDU-CSL das Amt des Landeshauptmanns von Südmähren, obwohl die ANO die Wahlen gewonnen hatte.

Dazu kamen aus Prag immer wieder Signale, dass für 2021 die Zuschüsse für den Grand Prix ganz gestrichen oder zumindest stark gekürzt werden könnten.

Deshalb zog der Dorna-Vorstand jetzt einen Schlussstrich.

Dass Karel Abraham die Strecke für jeden Grand Prix zum Wucherpreis von ca. 1,137 Millionen Euro vermietete, machte die Situation nicht einfacher.

Brünn ist zwar ein traditioneller GP-Schauplatz. Carmelo Ezpeleta lobt das attraktive Strecken-Layout. «Aber wir können uns nicht leisten, jedes einzelne Jahr solche Spielchen zu treiben», sagt der Dorna-Chef. «Denn wir haben viele andere neue Länder, die sich um einen Grand Prix bemühen.»

Aus genau diesem Grund sollte die Veranstaltungsgebühr für Brünn auf das Niveau vergleichbarer anderer europäischer Länder angehoben werden.

So könnte der provisorische

Kalender 2021 ab Mitte Januar aussehen:

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/*

25. April: Portimão/P***

02. Mai Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/F**

18. Juli: Igora Drive/RUS***

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



*Nachtrennen

**Homologation der Strecke steht noch aus

*** bisher kein Vertrag unterzeichnet

Die geplanten Pre-Season-Tests:

MotoGP-Klasse

Shakedown-Test in Sepang: 14. bis 16. Februar

Sepang-Test: 19. bis 21. Februar

Katar-Test: 10. bis 12. März

Moto2- und Moto3-Klasse

Jerez-Test: 16. bis 18. März