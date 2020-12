Stefan Everts: Interesse an der MotoGP-WM?

Der Belgier Stefan Everts, Motocross-Rekordhalter mit zehn WM-Titelgewinnen, überrascht die Szene mit einer MotoGP im Design seiner Gin-Marke.

Der deutsche Honda-MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl kehrte am Freitag aus Spanien zurück; er war der letzte Akteur, der vor Weihnachten noch Runden auf einer GP-Rennstrecke abgespult hat. Der Zahlinger, der am 29. November seinen 31. Geburtstag gefeiert hat, übte in der vergangenen Woche noch in Jerez de la Frontera in Spanien.

Ein anderer Star der Motorrad-Szene überraschte mit einem besonderen Posting. Der zehnfache Motocross-Weltmeister Stefan Everts (48) überraschte dieser Tage mit dem Foto einer KTM-MotoGP-Rakete. Dabei hat der Belgier eine KTM RC16 in den Look seiner persönlichen Gin-Marke verwandelt.

Everts verkauft seit etwa zwei Jahren seinen eigenen Gin der Marke «S72 Premium Gin» und unterstützt seinen talentierten Sohn Liam als KTM-Werkspilot in seiner Motocross-EM-Karriere. Schon Papa Harry Everts gewann vier Cross-WM-Titel! Die Design der Everts-Gin-Marke ist in Lila gehalten. Genau in dieser Farbe inklusive Kronen-Logo zeigte Everts jetzt eine MotoGP-KTM RC16.

Everts, der seit einer Malaria-Infektion enorme gesundheitliche Probleme hat und sich rechts alle fünf Zehen und links drei amputieren lassen musste, schreibt kryptisch von künftigen, wahr werdenden Träumen, einem nächsten Level und dem Glauben daran. Everts will damit den Anschein erwecken, er könnte als Sponsor ein Engagement in der Motorrad-Königsklasse ins Auge fassen. Im Gegensatz zur Tabakwerbung ist Alkoholwerbung im Motorsport nicht verboten. In der Formel 1 ist zum Beispiel Heineken als Werbepartner zu sehen, in der MotoGP-WM Singha Beer.

Prompt gab es auch in den sozialen Medien einige Kommentare, die den zehnfachen Weltmeister und ehemaligen KTM-Werksfahrer Everts zu diesem Schritt ermutigen.

Auch der Hinweis, dass das Tech3-MotoGP-KTM-Team einen neuen Hauptsponsor sucht, war darunter zu finden. Aber die Tech3-MotoGP-Bikes von Petrucci und Lecuona werden nach dem Rückzug von Red Bull 2021 ganz in KTM-Orange lackiert werden.

Außerdem kostet eine unfangreiches MotoGP-Sponsorship eine hübsche Stange Geld – unter 2 Millionen Euro im Jahr ist auch bei einem Zwei-Fahrer-Privatteam nichts zu machen.

Übrigens: Im Moment läuft das Weihnachtsgeschäft bei S72 Gin und Wodka so gut, dass es im Versand sogar zu Verzögerungen kommt.

Stefan Everts hat zehn WM-Titel gewonnen und insgessmt 101 Motocross-GP-Gesamtsiege gefeiert. 2006 gewann er nicht weniger als 14 von 15 Grand Prix. Als zweiter Fahrer nach Eric Geboers wurde er zum «Mister 875 ccm» ernannt, weil er die Cross-WM in den drei Klassen 125, 250 und 500 ccm gewann.

Der 48-jährige Belgier ist der einige Motocross-Rennfahrer, der auf allen vier japanischen Marken Weltmeister wurde – auf Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha. In den Jahren 2001, 2002, 2003, 2004 und 2006 wurde er in Belgien zum Sportler des Jahres gewählt. Nur die Radsport-Legende Eddy Merckx gewann die Trophäe noch öfter.

Die Titelgewinne von Stefan Everts

1991: 125 ccm auf Suzuki

1995: 250 ccm auf Kawasaki

1996: 250 ccm auf Honda

1997: 250 ccm auf Honda

2001: 500 ccm auf Yamaha

2002: 500 ccm auf Yamaha

2003: MXGP auf Yamaha

2004: MXGP auf Yamaha

2005: MXGP auf Yamaha

2006: MXGP auf Yamaha