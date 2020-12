Valentino Rossi: Video-Analyse auf der Ranch

© Facebook/Valentino Rossi VR46 Official

Italiens MotoGP-Ikone Valentino Rossi machte seinen vielen Fans speziell für die ruhigen Weihnachtstage mit einem besonderen Video eine unerwartete Freude.

Valentino Rossi ist auch in der vorweihnachtlichen Zeit umtriebig und saß auch diesmal wieder konsequent auf dem Motorrad. Der 41-Jährige absolvierte in den Tagen vor Weihnachten unter Flutlicht noch eine ausgedehnte Trainingssession auf seiner Motor Ranch im Hinterland von Tavullia. Besonders stolz war Rossi in diesem Jahr auf das hell beleuchtete und strahlend dekorierte Haupthaus auf der Anlage.

In Kooperation mit seinem langjährigen Leder-Sponsor Dainese produzierte Rossi ein ganz besonderes Fahr-Video. Darin enthalten ist die Analyse von zwei Runden auf seiner Dirt-Track-Piste in Tavullia. Rossi wird dabei vom hinter ihm fahrenden Moto3-Fahrer Andrea Migno – einem der Mitglieder aus seiner VR46 Riders Academy – gefilmt und spricht über ein Mikrofon unter dem Helm in Echtzeit und mit viel Emotion über jede Passage des sandigen Rundkurses.



Das Video, das den Titel «Flat Track Master» trägt, dauert knapp fünf Minuten und ist gespickt mit Tipps und Anleitungen des Meisters für sein persönliches Trainings-Revier.

Übrigens: Im Rahmen der letzten Trainings-Session auf der Ranch vor Weihnachten wurde auch wieder ein sogenanntes «American Race» gefahren – also ein Rennen, in dem alle zwei Runden der jeweils am Ende des Feldes liegende Fahrer aus dem Bewerb ausscheidet. Rossi rollte hier das Feld von hinten auf.



Diesmal gab es «Full House», denn mit dabei vor waren sämtliche VR46-Asse wie eben Andrea Migno, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Stefano Manzi sowie Rossi-Halbbruder Luca Marini.