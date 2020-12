Mandalika Street Circuit: Indonesien-GP schon 2021?

Bis zu 1 Milliarde US-Dollar investiert die staatliche ITDC auf der Insel Lombok (Indonesien) in das neue Mandalika-Resort. Eine Rennstrecke für MotoGP und SBK wird Bestandteil des pompösen Konzepts sein.

Bereits beim Katar-GP im März 2019 wurden die Hintergründe zum für 2021 geplanten MotoGP-Event in Indonesien präsentiert. Schon im Januar 2029 hatten die Indonesian Tourism Development Company (ITDC), Indonesiens größtes Tourismus-Unternehmen (es befindet sich im Staatsbesitz) und Dorna Sports SL vereinbart, die FIM Superbike World Championship und die FIM MotoGP World Championship bereits 2021 in Indonesien auftreten zu lassen.

Aber da sich die Bauarbeiten verzögert haben, steht der idylisch gelegene Mandalika Street Circuit für 2021 bisher nur als Reserve-Schauplatz auf dem Kalender. Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta macht aber kein Geheimnis daraus, dass die Indonesier einspringen können, falls einer der vier Events in Asien (Buriram, Motegi, Sepang) oder in Phillip Island/Australien abgesagt werden muss.

Die neue GP-Piste auf der Insel Lombik wird aber nicht als permanente Rennstrecke konzipiert, sondern sozusagen als Straßenkurs, der jedes Jahr nur für die beiden Motorradsport-Veranstaltungen für den öffentlichen Verkehr gesperrt wird. Aber die Sicherheitsvorkehrungen, die Sturzräume und die Infrastruktur werden trotzdem höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die Grade-A-Homologation der FIM muss gewährleistet sein.

Die ITDC hat bereits das riesige Nusa Dua-Resort in Bali entwickelt, konzipiert und gebaut. Es besteht aus 19 Hotels mit 5000 Hotelzimmern. 2016 hat dort die Miss-World-Wahl stattgefunden.

Vor zwei Jahren wurde das neue Mandalika-Resort auf der benachbarten Insel Lombok in Angriff genommen, die bereits über einen stattlichen Flughafen mit internationalen Destinationen und etlichen Direktflügen (sogar nach Australien) verfügt. Mit dem Schiff ist Lombok von Bali in 45 Minuten erreichbar. Mehr als 25 Millionen US-Dollar wurden von ITDC auf Lombok bereits 2019 für das neue Urlaubsresort investiert.

Der neue GP-Kurs wird 4,3 km lang sein und sich aus 19 Kurven zusammensetzen. Damit die Infrastruktur nicht während 50 Wochen im Jahr brachliegt, werden die Boxen an ein Kongresszentrum angegliedert, dessen Räumlichkeiten während der MotoGP- und SBK-Events dem Motorsport vorbehalten bleiben. Eine britische Firma mit 20 Jahren Erfahrung wird die Rennstrecke planen und konzipieren.

Es werden 15.000 Sitzplätze und Stehplätze für 100.000 weitere Besucher geplant. Der Circuit wird sich auf eine Fläche von 1095 Hektar erstrecken, bis 2021 sollen im Mandalika-Resort elf Hotels mit insgesamt 1900 Zimmern entstehen. Die Regierung von Indonesien steht voll hinter dem Projekt, es sind nicht weniger als vier Ministerien involviert. Der Bauauftrag wurde an VINCI vergeben, eine Baufirma mit mehr als 194.000 Beschäftigten. Bis Juni oder Juli 2021 sollen die wichtigsten Infrastruktur-Projekte in Lombok fertiggestellt sein. Insgesamt wird für das Mandalika-Resort in 15 Jahren 1 Milliarde US-Dollar investiert. «Wenn man zum Grand Prix kommt, wird man sich auf einer permanenten Renntrecke wähnen», erklärte der britische Renntrecken-Architekt von MRK Consulting.

«Ich habe mir in Jahren vor 2019 in Indonesien auch andere Projekte angeschaut, in Sentul bei Jakarta, dann in Pelambang. Aber Lombok wird eine einmalige Location sein», freut sich Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta.

Vor einem Jahr erlitten die Rennstreckenbauer auf Lombok einen Rückschlag. Die Freilegung des Baugeländes war zwar im November 2019 grossteils vollendet. Aber 6000 Quadratmeter in der Mitte des Geländes befanden sich immer noch im Besitz des Bauern Gema Luzzuardi, der sich mit ein paar anderen Farmern aus dieser Gegend in einer Art Sitzstreik befand. Denn er machte sich Sorgen, dass die ITDC die Bulldozer über sein Land knattern lässt, bevor ihn die Rennstreckeneigentümer für sein Land bezahlt haben.

Luzzuardi machte mit einem Schild deutlich, dass ihm laut Grundbuch 60 Are gehören, also 6000 Quadratmeter Land.

Dorna-Sportdirektor Carlos Ezpeleta hielt dann nach dem Valencia-GP vor einem Jahr in Indonesien Nachschau. Der Bauer hat inzwischen seinen Sitzstreik längst aufgegeben, er einigte sich mit der ITDC.

Bei der Dorna ist zu hören, der Indonesien-GP könnte 2021 am ehesten am Wochenende vor dem Sepang-GP über die Bühne gehen.

Der Grund: Die Runway des Lombok International Airports ist nur 2075 Meter lang. Das ermöglicht Landungen von Boeing-747-Fracht-Jumbos nach einem Langstreckenflug mit wenig Treibstoff an Bord, also auch von Japan oder Australien.

Aber die Jumbos könnten auf der 2-km-Piste nicht mit ausreichend Sprit an Bord für einen Langstreckenflug nach Europa starten. Für den 3-h-Trip nach Kuala Lumpur würde der Spritvorrat und das zulässige Startgewicht für das Abheben jedoch locker reichen.

«Bis Juni müssen uns die Indonesier mitteilen, ob sie im Herbst einen Grand Prix durchführen könnten», schilderte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta.

Auch in der Superbike-WM steht der Mandalika Street Circuit für das kommende Jahr vorerst nur als Ausweich-Schauplatz auf der Warteliste.

So könnte der provisorische GP-Kalender 2021 aussehen, wenn Argentinien und Texas (11. und 18.4.) abgesagt werden:

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/*

25. April: Portimão/P***

02. Mai Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/F**

18. Juli: Igora Drive/RUS***

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



*Nachtrennen

**Homologation der Strecke steht noch aus

*** bisher kein Vertrag unterzeichnet

Die geplanten Pre-Season-Tests:

MotoGP-Klasse

Shakedown-Test in Sepang: 14. bis 16. Februar

Sepang-Test: 19. bis 21. Februar

Katar-Test: 10. bis 12. März

Moto2- und Moto3-Klasse

Jerez-Test: 16. bis 18. März