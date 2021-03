Valentino Rossi (Yamaha): «Von gar nichts überzeugt»

Bei den MotoGP-Tests in Katar machte Yamaha einen starken Eindruck. Aber wie schlagen sich Valentino Rossi und Co. am Rennwochenende und nicht zuletzt auf den anderen Strecken der Saison 2021?

Yamaha wird nach dem Katar-Test – und drei Fahrern in den Top-4 der kombinierten Zeitenliste – als Mitfavorit für den Saisonauftakt gehandelt. Mit den Fortschritten an der M1 zeigte sich auch Petronas-Neuzugang Valentino Rossi (Platz 11) zufrieden.



Aber ist der 42-jährige Yamaha-Star auch der Überzeugung, dass sich die geleistete Arbeit auf anderen Strecken und bei weniger guten Grip-Verhältnissen ebenfalls positiv auswirken wird? «Ich bin von gar nichts überzeugt», winkte «Vale» schmunzelnd ab. «Katar ist grundsätzlich keine Strecke, auf der man einen großartigen Grip hat, aber es ist auch nicht schlecht. Es ist eine Piste, auf der die Yamaha normalerweise gut funktioniert. Man wird abwarten müssen, wenn wir zum Beispiel gleich danach nach Portugal kommen, auf eine komplett andere Strecke, aber auch Jerez und alle anderen. Ich kann also nicht sagen, ob wir wirklich überall einen Schritt gemacht haben. Ich glaube aber, dass es jetzt keiner sagen kann. Das muss man wirklich dort erst sehen.»

Schon beim Katar-Doppel könnte der Dunlop-Abrieb der Moto2-Klasse für Überraschungen sorgen. «Ja, absolut», bestätigte Vale. «Man muss immer mit Überraschungen rechnen. In der heutigen MotoGP, mit den Michelin-Reifen, kann sich vom Warm-up bis zum Rennen alles ändern. Selbst wenn du eine Rennsimulation absolviert hast, auch wenn du vier Testtage hattest… Es kann sich nicht nur von den Tests bis zum Rennen, sondern auch von Samstag auf Sonntag ändern.»



«Vielleicht ist das auch das Schön am Sport», ergänzte der neunfache Weltmeister. «Man kann sich nie sicher sein, bis man nicht für das Rennen auf der Strecke ist. Ich muss sagen, als wir in Katar zum letzten Mal ein Rennen hatten, 2019, war es ein fantastisches Rennen. Ich habe mir es erst wieder angeschaut: Wunderschön, wie in der Moto3 mit zehn, zwölf Fahrern, die aneinander gereiht waren. Ich hoffe, es wird wieder so ein Rennen. Und ich hoffe, dass ich in der Gruppe da vorne dabei bin.»

Übrigens: Rossis Teamkollege Franco Morbidelli verriet, dass er sich und seine A-spec M1 mit Crew-Chief Ramon Forcada schon vorab bestmöglich auf diese Variablen einstellen wollte.



«Wir versuchen, nicht nur ein Set-up, sondern ein Menü an Set-ups und möglichen Veränderungen auszuprobieren, auf die wir – je nach Bedingungen und Grip-Level – zurückgreifen können», erklärte «Franky» am Rande der Katar-Tests. «Denn es ist wichtig, eine gute Pace zu haben. Es ist aber auch wichtig zu wissen, was man tun muss, wenn man bestimmte Bedingungen auf der Strecke vorfindet. Ein Rennwochenende ist ziemlich kurz. Wenn du es vorher weißt, kannst du schneller reagieren und schneller schnell sein.»

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test Katar, 6. und 7. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970