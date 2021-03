Marc Márquez: Weiterer Schritt in Richtung Comeback

Nachdem der verletzte Honda-Star Marc Márquez seine erste Motorradfahrt nach der langen Pause auf einem Minibike absolviert hatte, rückte er am heutigen Dienstag auf einer Honda RC213V-S auf dem Barcelona-Rundkurs aus.

Der Genesungsprozess von Marc Márquez schreitet weiter voran. Der achtfache Weltmeister hat in der vergangenen Woche grünes Licht von seinen Vertrauensärzten bekommen, und wagte sich deshalb zum ersten Mal seit seiner dritten Operation am rechten Oberarm wieder auf ein Motorrad. Für das Comeback wählte er ein Minibike in den MM93-Farben, mit dem er auf der Kart-Piste des Circuito de Alcarras seine Runden drehte.

«Nach fast acht Monaten Pause und nachdem die Ärzte beim jüngsten Check ihren Segen gegeben haben, hatte ich endlich wieder dieses unverwechselbare Gefühl, auch wenn ich nur auf einem Minibike unterwegs gewesen war», schwärmte der Repsol-Honda-Pilot hinterher in den sozialen Medien.

Am heutigen Dienstag legte der 28-Jährige noch einmal nach und rückte auf einer Honda RC213V-S auf dem Rundkurs in Barcelona aus. Auf der 220 PS starken Strassenversion der MotoGP-Honda (170.000 Euro) machte der Spanier eine gute Figur, weshalb ein Comeback zum Saisonstart am Wochenende des 28. März immer wahrscheinlicher wird.

Der 82-fache GP-Sieger schliesst eine rechtzeitige Rückkehr fürs erste Kräftemessen in Katar nicht aus. Einem Reporter von «Cuatro» erklärte er am gestrigen Montag in Barcelona: «Ich schliesse nicht aus, beim ersten Rennen dabei zu sein, aber ich verspreche auch nichts. Denn bei der Reha gibt es immer Höhen und Tiefen.»