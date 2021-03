Klappe, die Zweite: Der Zeitplan für den Doha-GP

Auf den Katar-GP folgt für die MotoGP-Stars nur eine Woche später der zweite Part des Flutlicht-Spektakels: Der Zeitplan des «Tissot Grand Prix of Doha» am Osterwochenende 2021.

Die Doppel-Events sind Fahrer und Fans bereits aus dem Vorjahr gewohnt, erstmals wird zum Beginn der Saison 2021 aber zweimal auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit gefahren, der zehn Rechts- und sechs Linkskurven aufzuweisen hat. Auf der 1068 m langen Start-Ziel-Geraden knackte Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco am vergangenen Freitag mit 362,4 km/h schon den Top-Speed-Rekord.

Seit 2008 wird in Katar unter Flutlicht gefahren. Damals fand das MotoGP-Rennen noch um 23 Uhr Ortszeit statt, den Sieg sicherte sich Casey Stoner. Trainiert wurde in den ersten Nacht-GP-Jahren teilweise bis 1.30 Uhr. Die Startzeiten wurden in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben, unter 3679 LED-Lichtquellen beginnt das Rennen der Königsklasse am Ostersonntag wieder um 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ).

2018 und 2019 gewann den WM-Auftakt in Katar jeweils Ex-Ducati-Werksfahrer Andrea Dovizioso, 2020 fiel das MotoGP-Rennen der Corona-Pandemie zum Opfer. Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales hatten die «Desmosedici-Raketen» am Sonntagabend aber vor allem in der zweiten Rennhälfte nichts entgegenzusetzen. Für den Spanier war es der zweite Katar-Sieg nach 2017. Auf den letzten Metern sicherten Zarco und Bagnaia dem Hersteller aus Borgo Panigale immerhin noch die Plätze 2 und 3 – sehr zum Leidwesen von Titelverteidiger Joan Mir, der auf seiner Suzuki mit Rang 4 Vorlieb nehmen musste.

In der Moto2-Klasse wurde Sam Lowes (Marc VDS) seiner Favoritenrolle gerecht, Marcel Schrötter (Intact GP) kam im ersten Saisonrennen auf Platz 8 ins Ziel. Für Routinier Tom Lüthi (SAG) war Rang 15 zwar enttäuschend, das gute Gefühl macht für den Doha-GP aber Hoffnung auf mehr.

In der Moto3-Klasse setzte sich Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) in einem spannenden Finish gegen seinen Teamkollegen und Sensations-Rookie Pedro Acosta durch. Die KTM-Piloten Jason Dupasquier (PrüstelGP) und Maximilian Kofler (CIP) freuten sich zum Start in ihre zweite volle WM-Saison über die ersten Punkte.

Aufgepasst: Die Zeitverschiebung zwischen Katar und Mitteleuropa beträgt nach der Zeitumstellung nur noch eine Stunde.

Der Zeitplan des «Tissot Grand Prix of Doha» 2021 (MESZ)

Freitag, 2. April

12.50 – 13.30 Uhr: Moto3, FP1

13.45 – 14.25 Uhr: Moto2, FP1

14.40 – 15.25 Uhr: MotoGP, FP1



17.10 – 17.50 Uhr: Moto3, FP2

18.05 – 18.45 Uhr: Moto2, FP2

19.00 – 19.45 Uhr: MotoGP, FP2



Samstag, 3. April

12.25 – 13.05 Uhr: Moto3, FP3

13.20 – 14.00 Uhr: Moto2, FP3

14.15 – 15.00 Uhr: MotoGP, FP3



16.30 – 16.45 Uhr: Moto3, Qualifying 1

16.55 – 17.10 Uhr: Moto3, Qualifying 2

17.25 – 17.40 Uhr: Moto2, Qualifying 1

17.50 – 18.05 Uhr: Moto2, Qualifying 2

18.20 – 18.50 Uhr: MotoGP, FP4

19.00 – 19.15 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

19.25 – 19.40 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 4. April

13.40 – 14.00 Uhr: Moto3, Warm-up

14.10 – 14.30 Uhr: Moto2, Warm-up

14.40 – 15.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

16.00 Uhr: Moto3, Rennen (18 Runden)

17.20 Uhr: Moto2, Rennen (20 Runden)

19.00 Uhr: MotoGP, Rennen (22 Runden)