Aleix Espargaró (Aprilia): «Ziehen dir einfach weg»

Ein Sturz beendete Aleix Espargarós Rennen in Montmeló früh, im Anschluss klagte er über den Top-Speed-Nachteil der Aprilia, der ihn in den Fehler zwang. Zur Strafe von Fabio Quartararo äußerte sich Espargaró ebenfalls.

Aleix Espargaró konnte seine aussichtsreiche Startposition (7.) beim Catalunya-GP nicht wie erhofft in ein erfolgreiches Resultat umwandeln. Ein Sturz in Runde 10 beendete sein Rennen frühzeitig, dennoch zeigte er sich mit dem Rennverlauf nicht unzufrieden: «Ich denke, der weiche Hinterreifen war die richtige Wahl, denn im Warm-up fühlte ich mich mit dem Medium-Reifen nicht wohl», holte der 31-Jährige aus.

«Im Rennen war ich erneut äußert konkurrenzfähig. Im Kampf mit Marc verlor ich etwas an Zeit, doch als mich Maverick überholte, lief alles anders als erwartet.» Bereits am Samstag betonte Espargaró, dass der «Circuit de Barcelona-Catalunya» nicht zu den Paradestrecken der Aprilia gehöre, im Rennen wurde ihm dieser Nachteil zum Verhängnis: «Auf dieser Strecke ist es mit dem wenigen Grip schwer, die Geschwindigkeit der Aprilia in den Kurven auszunutzen. Die Fahrer mit den schnellsten Bikes wie KTM oder Ducati müssen das Motorrad am Kurvenausgang nur aufstellen und Gas geben. Für alle anderen Werke wie Aprilia, Yamaha oder Suzuki ist das bei so wenig Grip und hohen Temperaturen dagegen schwierig, die anderen ziehen dir einfach weg», erklärte der zweifache Familienvater die Problematik.

Den Sturzhergang beschrieb er daher wie folgt: «Ich wollte Viñales auf der Geraden aus dem Windschatten heraus überholen. Da ich aber ich den Bremssektionen bereits sehr hart auf der Bremse war, um den Top-Speed-Nachteil der Aprilia wettzumachen, war mein Vorderreifen überhitzt. In Runde 10 überbeanspruchte ich ihn dann, woraufhin ich stürzte», erklärte Espargaró nach dem frühzeitigen Aus bei seinem Heim-GP niedergeschlagen.

Zur drei-Sekunden-Strafe, die Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo auferlegt wurde, nachdem er während des Rennens seinen Lederkombi geöffnet und den Brustprotektor weggeworfen hatte, bezog der Spanier ebenfalls Stellung: «So etwas kann passieren. Er kämpft um den Titel, deshalb ist es nicht fair, ihn deswegen zu stoppen oder zu bestrafen.»

Espargarós Teamkollege und MotoGP-Neuling Lorenzo Savadori hatte ebenfalls mit seinem Arbeitsgerät zu kämpfen und überquerte den Zielstrich als 15. und damit Letzter: «Leider haben wir über das Wochenende hinweg kein Set-up finden können und gingen daher relativ unvorbereitet in das Rennen. Ab Runde 17 ließ die Leistung rapide nach, weshalb ich nur noch versuchte, das Rennen fehlerfrei zu beenden», kommentierte der 28-Jährige sein Rennen in Montmeló.

MotoGP-Ergebnis, Montmeló, 6. Juni:

1. Oliveira, KTM, 24 Runden in 40:21,749 min

2. Zarco, Ducati, + 0,175 sec

3. Miller, Ducati, + 1,990

4. Mir, Suzuki, + 5,325

5. Viñales, Yamaha, + 6,281

6. Quartararo, Yamaha, + 7,815*

7. Bagnaia, Ducati + 8,175

8. Binder, KTM, + 8,378

9. Morbidelli, Yamaha, + 15,652

10. Bastianini, Ducati, + 19,297

11. Alex Márquez, Honda, + 21,650

12. Marini, Ducati, + 22,533

13. Nakagami, Honda, + 27,833

14. Martin, Ducati, + 29,075

15. Savadori, Aprilia, + 40,291

*Zwei Drei-Sekunden-Strafen

Stand Fahrer-WM nach 7 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo 115 Punkte. 2. Zarco 101. 3. Miller 90. 4. Bagnaia 88. 5. Mir 78. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 54. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Binder 43. 10. Morbidelli 40. 11. Nakagami 31. 12. Pol Espargaró 29. 13. Bastianini 26. 14. Alex Márquez 25. 15. Rins 23. 16. Petrucci 23. 17. 17. Martin 19. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Marini 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 143 Punkte. 2. Ducati 143. 3. KTM 83. 4. Suzuki 82. 5. Honda 52. 6. Aprilia 45.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 190 Punkte. 2. Ducati Lenovo 178. 3. Pramac Racing 124. 4. Suzuki Ecstar 101. 5. Red Bull KTM Factory Racing 97. 6. LCR-Honda 56. 7. Petronas Yamaha SRT 55. 8. Repsol Honda 52. 9. Aprilia Racing Team Gresini 48. 10. Esponsorama Racing Ducati 39. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.