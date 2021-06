Taka Nakagami (Honda/13.): Wozu ein Long-Lap-Penalty?

«Nach den Stürzen von Pol und Marc wollte ich mich unbedingt auf dem Motorrad halten», seufzte der japanische LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami.

Der 29-jährige Honda-Pilot Takaaki Nakagami belegte in einem schwierigen MotoGP-Rennen in Barcelona am Sonntag den 13. Platz, nachdem er einen Long-Lap-Penality aufgebrummt bekommen hatte.

«Ich weiß überhaupt nicht, wieso ich diese Strafe bekommen habe», wunderte sich der Japaner nach dem Rennen. «Irgendwann zu Beginn des Rennens musste ich einmal geradeaus fahren, weil ich nicht bremsen konnte. Ich habe dabei aber Positionen verloren und nichts gewonnen.»

«Ich verstehe hier die Regeln nicht, da ich von dieser Aktion nicht profitiert habe. Ich muss mit Teamchef Lucio Cecchinello über die Strafe sprechen», meinte der Japaner.

Nach dem Long Lap-Penalty hatte der Idemitsu-LCR-HondaFahrer Mühe, sich auf dem Motorrad zu halten. «Ich habe die Pace nicht wieder gefunden und hatte ein schlechtes Gefühl auf dem Bike. Die letzte Runde war ein Desaster mit viel Wheelspin am Hinterrad. Ich habe gesehen, dass meine Honda-Kollegen Pol Espargaró und Marc Márquez gestürzt sind und wollte mich um jeden Preis auf dem Motorrad halten.»

Die Reifenwahl sieht Taka Nakagami nicht als verantwortlich für das enttäuschende Rennen. «Ich hatte vorne den harten Reifen und konnte zu Beginn des Rennens sogar ein paar Fahrer überholen. Nach fünf, sechs Runden hatte ich mit den Seiten des Vorderreifens Mühe und dann hab ich hinten komplett den Grip verloren und das Rennen wurde zu einem Glückspiel. Das Motorrad hat heute nicht richtig funktioniert, aber die Reifen waren daran nicht schuld.»

«Was ich Positives von diesem schwierigen Wochenende mitnehme, ist die Pace, die ich zu Beginn des Rennens hatte. Ich hatte Rundenzeiten von 1:40 min, wie die Top-Fünf, aber nach der Strafe war Game Over.»

Nakagami und seine Kollegen testen am heutigen Montag in Barcelona, wovon er sich große Fortschritte erhofft: «Wir müssen das Motorrad auf Vordermann bringen, mit dem aktuellen Bike kann man keine Rennen bestreiten. Nach Platz 13 bin ich einfach nur enttäuscht und hoffe, dass es am Montag nicht regnet.»

MotoGP-Ergebnis, Montmeló, 6. Juni:

1. Oliveira, KTM, 24 Runden in 40:21,749 min

2. Zarco, Ducati, + 0,175 sec

3. Miller, Ducati, + 1,990

4. Mir, Suzuki, + 5,325

5. Viñales, Yamaha, + 6,281

6. Quartararo, Yamaha, + 7,815*

7. Bagnaia, Ducati + 8,175

8. Binder, KTM, + 8,378

9. Morbidelli, Yamaha, + 15,652

10. Bastianini, Ducati, + 19,297

11. Alex Márquez, Honda, + 21,650

12. Marini, Ducati, + 22,533

13. Nakagami, Honda, + 27,833

14. Martin, Ducati, + 29,075

15. Savadori, Aprilia, + 40,291



*Update: zwei Drei-Sekunden-Strafen

Stand Fahrer-WM nach 7 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 115 Punkte. 2. Zarco 101. 3. Miller 90. 4. Bagnaia 88. 5. Mir 78. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 54. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Binder 43. 10. Morbidelli 40. 11. Nakagami 31. 12. Pol Espargaró 29. 13. Bastianini 26. 14. Alex Márquez 25. 15. Rins 23. 16. Petrucci 23. 17. 17. Martin 19. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Marini 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 143 Punkte. 2. Ducati 143. 3. KTM 83. 4. Suzuki 82. 5. Honda 52. 6. Aprilia 45.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 190 Punkte. 2. Ducati Lenovo 178. 3. Pramac Racing 124. 4. Suzuki Ecstar 101. 5. Red Bull KTM Factory Racing 97. 6. LCR-Honda 56. 7. Petronas Yamaha SRT 55. 8. Repsol Honda 52. 9. Aprilia Racing Team Gresini 48. 10. Esponsorama Racing Ducati 39. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.