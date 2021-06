Alex Márquez (Rang 11): Immerhin bester Honda-Pilot

Start in Montmeló: Endlich wieder Zuschauer

LCR-Honda-Pilot Alex Márquez heimste im turbulenten Catalunya wieder 5 WM-Punkte ein. «Wir haben eine schwierige Saison. Das müssen wir gar nicht schönreden», seufzte er.

Nachdem die beiden Repsol-Honda-Werkspiloten Pol Espargaró und Marc Márquez im MotoGP-Rennen in Montmeló gestürzt waren, fuhr ihr Markenkollege Alex Márquez das Rennen wacker zu Ende – er landete mit der Honda RC213V des Castrol-LCR-Teams auf dem elften Platz.

«Wir haben eine schwierige Saison, das müssen wir gar nicht schönreden», gab Márquez am Sonntag nach dem Rennen zu. «Wir liegen weit hintern den Spitzenfahrern und haben viele Probleme, aber da können wir im Moment nicht viel machen. Wir müssen weiterkämpfen und ich hoffe, dass wir auf anderen Rennstrecken weniger Probleme haben.»

Der Spanier fuhr bei seinem Heim-Grand-Prix mit dem Medium- Vorderreifen und dem weichen Hinterreifen, was für ihn trotz der Schwierigkeiten im Rennen die beste Wahl war.

Am heutigen Montag testet Alex Márquez mit seinen Mitstreitern einen Tag auf der Strecke in Barcelona. Was für das LCR-Honda-Castrol-Piloten auf dem Programm steht, wusste er nach dem Rennen noch nicht, aber er hofft, dass das Motorrad insgesamt verbessert werden kann.

Denn Stefan Bradl hat in der vergangenen Woche in Jerez 200 Runden abgespult und neue Teile getestet, die jetzt den Kollegen beim Montag-Test zur Verfügung stehen.

MotoGP-Ergebnis, Montmeló, 6. Juni:

1. Oliveira, KTM, 24 Runden in 40:21,749 min

2. Zarco, Ducati, + 0,175 sec

3. Miller, Ducati, + 1,990

4. Mir, Suzuki, + 5,325

5. Viñales, Yamaha, + 6,281

6. Quartararo, Yamaha, + 7,815*

7. Bagnaia, Ducati + 8,175

8. Binder, KTM, + 8,378

9. Morbidelli, Yamaha, + 15,652

10. Bastianini, Ducati, + 19,297

11. Alex Márquez, Honda, + 21,650

12. Marini, Ducati, + 22,533

13. Nakagami, Honda, + 27,833

14. Martin, Ducati, + 29,075

15. Savadori, Aprilia, + 40,291



*Update: zwei Drei-Sekunden-Strafen

Stand Fahrer-WM nach 7 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 115 Punkte. 2. Zarco 101. 3. Miller 90. 4. Bagnaia 88. 5. Mir 78. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 54. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Binder 43. 10. Morbidelli 40. 11. Nakagami 31. 12. Pol Espargaró 29. 13. Bastianini 26. 14. Alex Márquez 25. 15. Rins 23. 16. Petrucci 23. 17. 17. Martin 19. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Marini 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 143 Punkte. 2. Ducati 143. 3. KTM 83. 4. Suzuki 82. 5. Honda 52. 6. Aprilia 45.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 190 Punkte. 2. Ducati Lenovo 178. 3. Pramac Racing 124. 4. Suzuki Ecstar 101. 5. Red Bull KTM Factory Racing 97. 6. LCR-Honda 56. 7. Petronas Yamaha SRT 55. 8. Repsol Honda 52. 9. Aprilia Racing Team Gresini 48. 10. Esponsorama Racing Ducati 39. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.