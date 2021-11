Der Spanier Pol Espargaró setzte in Portimão am Freitag seinen positiven Lauf fort und war mit der Repsol-Honda nach den beiden ersten freien Trainings der MotoGP-Kategorie schnellster Honda-Fahrer.

In Abwesenheit von Marc Márquez hat Pol Espargaró bei Honda das Zepter übernommen und war am Freitag beim Algarve-GP in Portimão schnellster der RC213V-Fahrer im Feld als Fünfter. Der 30-Jährige verlor dabei 0,4 Sekunden auf die Bestzeit von Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha).

Espargaro kommt mit einem zweiten Platz aus Misano an die Algarve. «Die Bedingungen waren nicht wirklich hervorragend. Wir versuchen einfach, das Bike irgendwie so einzustellen, dass wir zurechtkommen. Ich bin hier in Portimão im April recht wild gestürzt; auch Alex ist auf dieser Piste recht heftig abgeflogen im Frühling.»

Der Katalane weiß: «Wir nutzen noch nicht die Performance der Reifen und erzeugen nicht die gewünschte Reifentemperatur, daher sind die Medium- und Hard-Reifen ein wenig schwierig. Trotzdem war die Rundenzeit nicht schlecht und unsere Position ist gut. Das Vertrauen ist jetzt nach Misano natürlich auch größer.»

Der Ausblick auf den Samstag von Pol: «Wir müssen uns weiter steigern, daran müssen wir denken. Es wird nicht einfach werden, sich direkt für das Q2 zu qualifizieren. Wir hatten im Frühling noch Probleme mit dem Grip am Heck am Eingang der Kurven. Wir haben dieses Problem noch, aber es hat sich stark verringert. Es ist viel sicherer jetzt, dieses Bike zu fahren, auch wenn Casey Stoner sagt, dass wir nur das Bremsverhalten verbessert haben. Wir haben uns aber in vielen Bereichen verbessert.»

Zu den roten Rückleuchten am Heck der Bikes sagt Espargaró: «Es ist etwas seltsam. Mit der tiefen Sonne kann man es auch nicht so gut sehen. Aber es ist gut und es macht keine Probleme. Auch meine Lederkombimarke nützt ein Licht im hinteren Bereich. Aber es ist sicher super für den Sicherheits-Aspekt.»