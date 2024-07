Hochzeit: Pecco Bagnaia bekam das perfekte Geschenk

MotoGP-WM-Leader und Ducati-Held Francesco Bagnaia erhielt anlässlich seiner Hochzeit am vergangenen Wochenende von seiner Crew ein sehr originelles Geschenk.

Die Hochzeit von MotoGP-Doppelweltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia mit seiner langjährigen Freundin Domizia Castagnini am vergangenen Wochenende in seiner Wahlheimat Pesaro war in Italien ein gesellschaftliches Großereignis. Sogar große TV-Stationen und Zeitungen berichteten vor und nach der kirchlichen Trauung direkt vom Vorplatz des Doms in Pesaro an der Adria.

Auf dem rauschenden Bagnaia-Hochzeitsfest tummelte sich die gesamte VR46-Academy mit Begleitungen – angeführt von Vorbild und Mentor Valentino Rossi (45). Auch von seinem langjährigen Arbeitgeber Ducati waren sämtliche Entscheidungsträger anwesend, von Geschäftsführer Claudio Domenicali abwärts. Aus seiner MotoGP-Box von Ducati Corse gaben sich auch die Masterminds Gigi Dall’Igna und Davide Tardozzi die Ehre.

Eines der Hochzeitsgeschenke für die Bagnaias stach besonders hervor und war eine sehr außergewöhnliche Anerkennung für den MotoGP-Doppel-Weltmeister, der ursprünglich aus Turin stammt und seit 2019 in Pesaro lebt. Bagnaia wurde zu fortgeschrittener Stunde von einigen seiner Crew-Mitgliedern und anderen Ducati-Leuten unter tosendem Beifall eine 125er Pre-GP Metrakit überreicht.

Das Besondere: Es handelt sich dabei um exakt jenes Motorrad, das Bagnaia im Jahr 2010 eingesetzt hat. Damals war der Italiener 13 Jahre alt und fuhr in der spanischen CEV Repsol Moto3-Serie, die er am Saisonende auf Platz 3 abschloss. Aus dieser Phase gibt es auch ein Foto des Jünglings mit dem ebenfalls noch blutjungen Marc Marquez, der damals gerade die Moto3-WM aufmischte. Ab der Saison 2013 war Bagnaia dann selbst in der Moto3-WM unterwegs.