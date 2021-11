Jack Miller (Ducati/3.): «Schwung bis Sonntag halten»

Jack Miller hat seit fünf Monaten keinen wirklich starken Sonntag zustande gebracht. Das will er an der Algarveküste ändern.

Jack Miller ist seit fünf Monaten (Platz 3 in Catalunya) auf keinem GP-Podest mehr gestanden, er hat auf seinen Teamkollegen Pecco Bagnaia schon 53 Punkte verloren. In der WM-Tabelle ist er auf Platz 5 zurückgefallen.

Doch am Speed und am Talent fehlt es bei dem australischen Ducati-Lenovo-Werksfahrer nicht. Platz 3 am ersten Tag beim, Algarve-GP auf der Berg- und Talbahn von Portimão mit den neun Rechtskurven und sechs Linkskurven und der 970 Meter langen Geraden sprechen eine klare Sprache.

«Mein Crew-Chief sagte mir, dass wir bei einem Long-Run ein ernsthaftes Problem mit dem ‚Graining‘ auf der rechten beim Soft-Vorderreifen haben. Er meinte, wir sollten mit dem Medium beginnen. Ich wollte etwas länger mit dem Soft fahren. Aber ich habe dann in Kurve 4 in Sachen Schräglage sehr vorsichtig agiert. Der Wind hat im FP2 stark geblasen. Der letzte Sektor war unser größtes Problem. Vor allem die letzte Kurve. Es war mühsam, das Bike einzulenken und dann ordentlichen Kurvenspeed zu finden. Aber es sieht so aus, als sei der Freitag der schlimmste Tag gewesen, was den Wind betrifft. Er wird am Samstag und besonders am Sonntag kein Problem mehr sein.»

Der Freitag war trocken und sonnig. Michelin meldete für das FP1 eine Asphalttemperatur von 24 Grad, im FP1 herrschte eine Belagstemperatur von 29 Grad.

Gibt es einen Grund, warum die Ducati-Fahrer bei kühler Witterung so stark sind? Miller: «Ich glaube, das liegt nicht besonders an den Temperaturen. Ich und die anderen Ducati-Fahrer sind einfach stark, auch Fabio ist stark. Die letzten Rennen waren alle bei kühler Witterung, weil der Winter naht. Wir zeigen den Speed, den wir in diesem Jahr meistens gezeigt haben. Ich denke, die Temperatur beeinträchtigt uns nicht zu stark.»

Jack Miller hat im Frühjahr in Jerez und Le Mans zwei Rennen hintereinander gewonnen. Wittert er auf dem 4,592 km langen Auto´dromo Internacional do Algarve wieder eine Siegchance? «Ich fühle mich gut, was Valencia betrifft. Dort stand ich schon zweimal auf dem GP-Podest. Ich war 2020 dort nahe am Sieg dran… Aber wir haben auch hier gute Chancen, die Saison stark zu beenden. Das ist unser Ziel. Das Weekend hat gut begonnen. Aber in den letzten Monaten ist es bei mir im Training oft gut gelaufen, doch am Sonntag habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt. Deshalb will ich den Schwung diesmal bis zum Sonntagnachmittag aufrecht erhalten.»

MotoGP Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (5. November)

1. Quartararo, Yamaha, 1:39,390 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,132 sec

3. Miller, Ducati, + 0,221

4. Mir, Suzuki, + 0,290

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,402

6. Zarco, Ducati, + 0,499

7. Alex Márquez, Honda, + 0,652

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,679

9. Nakagami, Honda, + 0,732

10. Rins, Suzuki, + 0,786

11. Martin, Ducati, + 0,789

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Petrucci, KTM, + 0,841

14. Viñales, Aprilia, + 0,894

15. Marini, Ducati, + 0,933

16. Bastianini, Ducati, + 1,077

17. Binder, KTM, + 1,108

18. Bradl, Honda, + 1,310

19. Oliveira, KTM, + 1,545

20. Lecuona, KTM, + 1,707

21. Rossi, Yamaha, + 1,784

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,824

Ergebnis Portimão FP1, 5. November

1. Quartararo, Yamaha, 1:40,192 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,045 sec

3. Miller, Ducati, + 0,131

4. Rins, Suzuki, + 0,359

5. Mir, Suzuki, + 0,497

6. Marini, Ducati, + 0,593

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,603

8. Viñales, Aprilia, + 0,661

9. Morbidelli, Yamaha, 0,695

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 0,697

11. Alex Márquez, Honda, + 0,756

12. Nakagami, Honda, + 0,803

13. Zarco, Ducati, + 0,892

14. Lecuona, KTM, + 1,007

15. Binder, KTM, + 1,023

16. Petrucci, KTM, + 1,104

17. Martin, Ducati, + 1,156

18. Oliveira, KTM, + 1,183

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,200

20. Bastianini, Ducati, + 1,364

21. Bradl, Honda, + 1,462

22. Rossi, Yamaha, + 1,888