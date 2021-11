Brad Binder (KTM): «Müssen Hausaufgaben erledigen»

Red Bull KTM-Werkspilot Brad Binder kam im Portimão-Quali über den 19. Platz nicht hinaus. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben.

KTM brachte beim Algarve-GP in Portimão mit Iker Lecuona nur einen Fahrer in Qualifying 2, er startet morgen von Platz 10. Brad Binder, Sieger beim zweiten Spielberg-GP 2021, kam über den 19. Startplatz nicht hinaus. Der Südafrikaner aus dem Red Bull KTM Factory Team war im April in Portugal vom 15. Startplatz im Rennen auf Platz 5 gebraust.

«Das war nicht der Tag und das Ergebnis, den wir uns gewünscht haben. Wir hatten leider das ganze Wochenende mehr Mühe, als wir erwartet haben», stellte der Moto3-Weltmeister von 2016 fest. «Wir hatten nicht den nötigen Speed. Das können wir jetzt nicht mehr ändern, wir müssen das hinnehmen.»

«Ich hatte einen kleinen Crash im Qualifying. Ich kam nach dem ersten Run an die Box, es wurden hinten ein neuer Hinterreifen reingesteckt. Aber ich habe keine richtig gute Quali-Runde zustande gebracht. Ja, jetzt stehen wir auf dem 19. Platz. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als am Abend unsere Hausaufgaben zu erledigen», meinte der zerknirschte KTM-Werkspilot. «Wir müssen überlegen, was wir für morgen verbessern können. Dann werden wir loslegen und schauen, was sich noch retten lässt.»

MotoGP Portimão, Q2 (6. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,725 min

2. Miller, Ducati, 1:38,829 min, + 0,104 sec

3. Mir, Suzuki, 1:38,893, + 0,168

4. Martin, Ducati, 1:38,916, + 0,191

5. Zarco, Ducati, 1:38,918, + 0,193

6. Pol Espargaró, Honda, 1:39,058, + 0,333

7. Quartararo, Yamaha, 1:39,131, + 0,406

8. Alex Márquez, Honda, 1:39,191, + 0,466

9. Morbidelli, Yamaha, 1:39,321, + 0,596

10. Lecuona, KTM, 1:39,387, + 0,662

11. Rins, Suzuki, 1:39,649, + 0,924

12. Marini, Ducati, 1:39,828, + 1,103



Die weitere Startaufstellung:

13. Bastianini, Ducati, 1:39,283

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,389

15. Petrucci, KTM, 1:39,595

16. Rossi, Yamaha, 1:39,604

17. Oliveira, KTM, 1:39,624

18. Viñales, Aprilia, 1:39,738

19. Binder, KTM, 1:39,859

20. Bradl, Honda, 1:39,907

21. Dovizioso, Yamaha, 1:39,918

22. Nakagami, Honda, 1:40,009