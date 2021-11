EICMA: Yamaha lässt Valentino Rossi hochleben 25.11.2021 - 17:26 Von Nora Lantschner

© Instagram/@eicmaofficial Valentino Rossi rollte stilecht auf die Bühne

«One More Lap»: Unter diesem Motto hielt Yamaha am Donnerstagnachmittag auf der EICMA-Messe in Mailand einen großen Event für MotoGP-Superstar Valentino Rossi ab. Dabei gab es besondere Geschenke.