Tom Lüthi: In Katar erstmals auch SRF-Experte

«Nach der aktiven Zeit ist meine Leidenschaft für den Motorradsport ungebrochen», betont der zurückgetretene Moto2-Star Tom Lüthi. Davon profitieren künftig auch die TV-Zuschauer in der Schweiz.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn als Motorradfahrer widmet sich Tom Lüthi, 125-ccm-Weltmeister von 2005, zweifacher Moto2-Vizeweltmeister und 17-facher GP-Sieger, neuen Tätigkeiten im Fahrerlager: Der 35-Jährige ist nun nicht nur Sportdirektor bei CFMOTO Racing PrüstelGP in der Moto3-WM, er wird auch ausgewählte Grand Prix der MotoGP und MotoE als SRF-Experte begleiten. Das wurde am heutigen Dienstag bekannt.

Zu seinem ersten Einsatz am Mikrofon kommt Lüthi schon beim Saisonauftakt der MotoGP-WM 2022 am kommenden Wochenende in Katar – am Sonntag ab 15.50 Uhr live auf SRF zwei (hier findet sich das komplette TV-Programm zum Katar-GP).

Zu seinem SRF-Engagement sagt der Emmentaler: «Ich freue mich enorm auf die Aufgabe als SRF-Experte. Nach der aktiven Zeit ist meine Leidenschaft für den Motorradsport ungebrochen. Mit meinem Insiderwissen und meinen Analysen möchte ich den Zuschauenden die Perspektive der Fahrer näherbringen – und sie komplett eintauchen lassen in den Rennsport.»

Für Schweizer Fans interessant: Der Saisonauftakt der Moto2 ist am Sonntag ab 14.05 Uhr als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App im Programm. Der MotoE-Weltcup mit Dominique Aegerter startet am Samstag, 30. April im spanischen Jerez in die neue Saison – ebenfalls live zu sehen bei SRF.