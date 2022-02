Doha: Der Zeitplan für den MotoGP-WM-Auftakt 2022

Bald hat das Warten hat ein Ende, am Freitag beginnt in Doha (Katar) das erste MotoGP-Rennwochenende der Saison 2022, wie gewohnt unter Flutlicht: Der Zeitplan im Überblick.

Auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit findet am kommenden Wochenende der erste Grand Prix des Jahres statt. Seit 2004 steht die vor den Toren Dohas gelegene Strecke mit den zehn Rechts- und sechs Linkskurven im Kalender der Motorrad-WM. 2020 musste das Rennen der MotoGP-Klasse wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden, dafür fand dann im Vorjahr gleich ein Katar-Doppel zum Auftakt in die WM-Saison statt.

Unter Flutlicht gefahren wird der Katar-GP seit 2008. Damals fand das MotoGP-Rennen noch um 23 Uhr Ortszeit statt, den Sieg sicherte sich Casey Stoner. Trainiert wurde in den ersten Nacht-GP-Jahren teilweise bis 1.30 Uhr.

Die Startzeiten wurden in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben, das erste MotoGP-Rennen der Saison 2022 beginnt am Sonntag um 18 Uhr Ortszeit – das bedeutet 16 Uhr für die TV-Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wie üblich ist die Königsklasse beim Flutlicht-GP von Doha auch an den beiden Trainingstagen jeweils erst nach der Moto2-Klasse an der Reihe. Eine Neuerung im Zeitplan gibt es allerdings, die in der gesamten Saison 2022 greift: Die Warm-up-Sessions der zwei kleinen WM-Klassen dauern ab sofort nur noch zehn Minuten.

Getestet wurde in Katar in diesem Winter nicht, die MotoGP-Asse waren im Februar zunächst in Sepang (Malaysia) und dann drei Tage auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok unterwegs. Die Testbestzeiten fuhren Enea Bastianini (Ducati) und Pol Espargaró (Honda), in Mandalika trennten 21 der 24 Stammfahrern gerade einmal 0,855 sec – alles ist angerichtet für eine spannende Saison.

Zeitplan Katar-GP 2022 (MEZ)

Freitag, 4. März

09.50 – 10.30 Uhr: Moto3, FP1

10.45 – 11.25 Uhr: Moto2, FP1

11.40 – 12.25 Uhr: MotoGP, FP1



14.10 – 14.50 Uhr: Moto3, FP2

15.05 – 15.45 Uhr: Moto2, FP2

16.00 – 16.45 Uhr: MotoGP, FP2



Samstag, 5. März

09.25 – 10.05 Uhr: Moto3, FP3

10.20 – 11.00 Uhr: Moto2, FP3

11.15 – 12.00 Uhr: MotoGP, FP3



13.30 – 13.45 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.55 – 14.10 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.25 – 14.40 Uhr: Moto2, Qualifying 1

14.50 – 15.05 Uhr: Moto2, Qualifying 2

15.20 – 15.50 Uhr: MotoGP, FP4

16.00 – 16.15 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

16.25 – 16.40 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 6. März

11.00 – 11.10 Uhr: Moto3, Warm-up

11.20 – 11.30 Uhr: Moto2, Warm-up

11.40 – 12.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



13.00 Uhr: Moto3, Rennen (18 Runden)

14.20 Uhr: Moto2, Rennen (20 Runden)

16.00 Uhr: MotoGP, Rennen (22 Runden)