Jack Miller (Ducati/6.): «Es macht Spaß!»

Jack Miller: Platz 6 am Freitag

Lenovo-Ducati-Werks-Ass Jack Miller analysiert den ersten MotoGP-Trainingstag auf Lombok in Indonesien, spricht aber nur wenig über das umstrittene Ducati-Device.

Der Australier Jack Miller fuhr am ersten MotoGP-Trainingstag auf dem neuen Mandalika Circuit auf Rang 6. Dabei steigerte sich der WM-Vierte von 2021 am Nachmittag. «JackAss» büßte schließlich 0,357 Sekunden auf die Bestzeit von Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) sein.

Miller erklärte danach: «Ich hatte viel Spaß heute. Sicher, der neue Asphalt hat die Piste deutlich besser gemacht im ersten Sektor. Sie haben einen fantastischen Job gemacht, dass sie den Kurs jetzt so hinbekommen haben. Es war noch etwas schmutzig, aber nichts säubert die Piste besser als die fahrenden Bikes.»

Dann erklärt der Aussie: «Die Pace war da. Ich habe im FP2 einiges probiert und bin auch einen Long-Run gefahren. Wir haben den weicheren Hinterreifen probiert, weil er diesmal anders ist als beim Test. Er hat die härtere Karkasse. Wir wollten sehen, wie er sich verhält.» Und Miller ergänzt: «Ich kenne diesen Reifen und diese Karkasse – dieses Casing – vom Test in Spielberg. Er macht mir sehr viel Spaß, er gibt gute Stabilität.»

«Der weiche Reifen war eventuell etwas zu weich, wegen den Temperaturen, speziell für den Nachmittag. Ich habe 16 Runden gedreht. Man wird dann aber stark langsamer und leidet, wenn man einmal eine Runde pusht. Aber die Stabilität war da. Das Bike pumpt mit diesem Reifen deutlich weniger. In den Kurven 5, 6 und 7 geht es in den Kurven ganz gut, man hat dort kaum Schräglage.»

Miller verrät: «Ich würde gerne einen Start auf der Startgeraden machen. In der Practice-Zone ist es sehr schmutzig, das habe ich bei den Jungs gesehen. Wir werden darüber jetzt im Safety-Meeting reden, ob es möglich ist. Zur Ducati-Technik sagte Miller dann: «Wir haben einige Dinge ausprobiert und auch das Front Ride-Height-Device getestet, mehr will ich dazu nicht sagen.»

Übrigens: Das MotoGP-Qualifying am Samstag ab 8.05 Uhr MEZ sowie das MotoGP-Rennen am Sonntag ab 8 Uhr MEZ werden von SPEEDWEEK.com für alle, die es nicht am Fernseher verfolgen können, live getickert.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, kombinierte Zeiten FP1+FP2:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,608 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,030 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,285

4. Jorge Martin, Ducati, +0,296

5. Enea Bastianini, Ducati, +0,313

6. Jack Miller, Ducati, +0,357

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,400

8. Brad Binder, KTM, +0,409

9. Miguel Oliveira, KTM, +0,441

10. Alex Rins, Suzuki, +0,498

11. Andrea Dovizioso, Yamaha, +0,695

12. Takaaki Nakagami, Honda, +0,706

13. Maverick Vinales, Aprilia, +0,736

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0,810

15. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,863

16. Alex Marquez, Honda, +0,946

17. Raul Fernandez, KTM, +0,949

18. Remy Gardner, KTM, +1,018

19. Pol Espargaro, Honda, +1,020

20. Joan Mir, Suzuki, +1,033

21. Pecco Bagnaia, Ducati, +1,237

22. Marc Marquez, Honda, +1,239

23. Darryn Binder, Yamaha, +1,406

24. Luca Marini, Ducati, +1,615

Ergebnis MotoGP-FP1, Mandalika, 18.3.

1. Pol Espargaró, Honda, 1:33,499 min (= 165,6 km/h)

2. Oliveira, KTM, + 0,044 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,079 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,382

5. Zarco, Ducati, + 0,743

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,753

7. Brad Binder, KTM, + 0,776

8. Bastianini, Ducati, + 0,828 sec

9. Bagnaia, Ducati, + 0,858

10. Mir, Suzuki, + 0,980

11. Miller, Ducati, + 1,063

12. Dovizioso, Yamaha, + 0,711

13. Raúl Fernández, KTM, + 1,177

14. Nakagami, Honda, + 1,208

15. Viñales, Aprilia, + 1,216

16. Quartararo, Yamaha, + 1,294

17. Rins, Suzuki, + 1,394

18. Alex Márquez, Honda, + 1,398

19. Gardner, KTM, + 1,687

20. Bezzecchi, Ducati, + 1,759

21. Martin, Ducati, + 2,026

22. Marini, Ducati, + 3,272

23. Di Giannantonio, Ducati, + 3,339

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,617