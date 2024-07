Jack Miller (KTM): «MotoGP ist ein Fahrersport»

Im Interview erklärt Jack Miller, warum er nicht glaubt, dass die MotoGP ein Herstellersport ist, sondern dass die Fahrer eine wichtige Rolle spielen. Ebenfalls Thema: Die Besetzung bei Ducati in der nächsten Saison.

Im dritten und letzten Teil des großen Interviews zur Sommerpause spricht Noch-KTM-Mann Jack Miller darüber, wie sich der Sport in seinen zehn Jahren Karriere verändert hat und über die Rolle, die die Piloten dabei noch immer spielen.

Jack, du bist seit 10 Jahren hier in der MotoGP. Wie sehr hat sich das Fahren in dieser Zeit verändert?

Es hat sich unglaublich verändert. Seit ich hierher gekommen bin, habe ich den Platz, an dem wir mehr oder weniger in der Mitte sitzen, ein wenig dahin verschoben, wo wir jetzt sind. Als ich anfing, berührten alle ihre Ellbogen und so weiter, aber nicht so wie heute, wo die Schulter fast auf dem Boden ist. Nach Mugello musste ich meine Anzüge anpassen lassen, denn so wie ich in Mugello am Motorrad hing, passte der Anzug nicht mehr und schnitt die Blutzirkulation ab, weil man sich so viel weiter streckt, als ich mich jemals in meinem Leben beim Motorradfahren gestreckt habe. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Stil unglaublich verändert hat. Aber wenn ich mir Videos ansehe, in denen die Jungs mit der Schulter berühren, als wäre das nichts, die Hand am Ende des Lenkers, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich das auch so mache. Aber manchmal, wenn ich mir Fotos ansehe, bin ich überrascht, wie ich auf dem Motorrad aussehe.

Ihr Fahrer scheint ein wenig an Rolle eingebüßt zu haben und scheint weniger bestimmend für die Leistung des Motorrads zu sein, während die Technologie eine größere Rolle spielt…

Das ist schwer zu sagen, denn früher gab es in der Startaufstellung nur 3, vielleicht 4 Motorräder, die ein Rennen gewinnen konnten. Jetzt haben wir 20, 22 Motorräder in der Startaufstellung, die Rennen gewinnen können. Ich habe also das Gefühl, dass der Fahrer jetzt den Unterschied macht. Pecco ist ein fantastischer Fahrer, und ich denke, dass einiges von dem, was er macht, erstaunlich ist, und ich denke, dass er deshalb Weltmeister geworden ist.

Du bist also nicht der Meinung, dass es zu einer Herstellermeisterschaft geworden ist?

Es ist nicht alles. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel jeder von Marc erwartet hat. Dass er kommt und jedes einzelne Rennen gewinnt. Das ist nicht respektlos, aber es ist unhöflich gegenüber dem, was Pecco in den letzten Jahren geleistet hat, denn er fährt fantastisch. Das Niveau dieser Jungs, jedes einzelnen meiner Konkurrenten, ist unglaublich. Sie sind unglaubliche Athleten und jeder einzelne von ihnen bereitet sich optimal vor, um am Sonntag der Beste zu sein. Ich würde also nicht sagen, dass es mehr zu einem Ingenieursport geworden ist. Es ist mehr ein Fahrersport geworden, weil man versuchen muss, die kleinsten Unterschiede zu finden, um den nächsten Schritt zum Sieg zu machen, um besser zu sein als die anderen.

Verstehst du die Entscheidung von Gigi Dall'Igna über Peccos künftigen Teamkollegen?

Ich verstehe, dass Marc Marc ist und er ist extrem stark. Jorge ist Jorge, und er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er extrem stark ist. Und ich bin mir sicher, dass keiner von uns weiß, wie die ganze Situation aussieht. Wir wissen nicht, was passiert ist, wir können nur spekulieren, warum sie sich für ihn entschieden haben oder warum sie sich nicht für den anderen entschieden haben, aber wir kennen nicht die ganze Geschichte, also ziehe ich es vor, nicht zu sehr darauf einzugehen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe in dieser ganzen Situation mit Enea mitgefühlt, weil niemand über ihn gesprochen hat. Das rote Bike ist ein sehr begehrter Sitz. Das rote Leder ist das, wovon viele von uns als Kinder geträumt haben, aber mit diesem Sitz kommt eine Menge Druck und eine Menge verschiedener Dinge. Ich denke, es ist gut für den Sport, so wie sich die Dinge entwickelt haben. Ich denke, dass Jorge dort, wo er hin will, einen fantastischen Job machen kann. Es wird auch interessant sein, Marc und Pecco als Teamkollegen zu sehen. Wenn vor sechs Jahren jemand von uns gesagt hätte, dass Marc im Jahr 2025 ein Ducati-Werksfahrer sein würde, hätte man gesagt, dass man auf Drogen ist. Als Fan des Sports denke ich, dass es fantastisch ist, Marc zu sehen, und es wird schön sein, ihn auch im roten Leder zu sehen.