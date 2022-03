Im Live-Ticker: Das erste MotoGP-Rennen in Mandalika

Erstmals nach 25 Jahren findet wieder ein Indonesien-GP statt: Wer kürt sich zum ersten MotoGP-Sieger auf dem neuen Mandalika Street Circuit? Auf SPEEDWEEK.com sind Fans Runde für Runde live dabei.

1996 und 1997 machte die Motorrad-WM in Indonesien noch auf dem Sentul Circuit Halt, damals bescherten Mick Doohan und Tadayuki Okada Honda zwei Siege in der «premier class». Auf Lombok ist die Ausgangslage für den größten Motorradhersteller der Welt am heutigen Sonntag weniger erfolgsversprechend: Marc Márquez landete nach zwei Q1-Stürzen auf Startplatz 14 und war dennoch der beste Honda-Pilot. Allerdings flog der achtfache Weltmeister im Warm-up per Highsider erneut ab, nach einer Untersuchung im Krankenhaus wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Márquez wird deshalb nicht starten.

Angeführt wird die MotoGP-Startaufstellung von Fabio Quartararo. Der Titelverteidiger sicherte sich seine erste Pole-Position seit dem Catalunya-GP im Juni des Vorjahres. Gejagt wird der Yamaha-Star von Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder (Startplatz 4) und einer echten Ducati-Armada: Neben den zwei Pramac-Assen Jorge Martin und Johann Zarco in der ersten Reihe lauern WM-Leader Enea Bastianini und Vizeweltmeister Pecco Bagnaia in der zweiten Startreihe.

Die Renndistanz für das MotoGP-Rennen wurde nach dem Warm-up von 27 auf 20 Runden verkürzt. «Wir haben entschieden, die Renndistanz zu reduzieren», erklärte Safety Officer Franco Uncini. «Wir wollen den Zustand der Strecke nicht zu stark beanspruchen.»

Das Renngeschehen im Live-Ticker: