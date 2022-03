Marc Márquez (Honda): Nach Highsider im Krankenhaus

Nach einem Monster-Highsider im Warm-up zum Indonesien-GP auf dem Mandalika Street Circuit lässt sich Repsol-Honda-Star Marc Márquez im Krankenhaus untersuchen.

Im FP2 und im Q1 war Marc Márquez an diesem Wochenende innerhalb von 24 Stunden bereits drei Mal gestürzt. Startplatz 14 war das Ergebnis. Im trockenen Warm-up am Sonntagmorgen wurde der Repsol-Honda-Star wieder abgeworfen: In Kurve 7 flog er per Highsider heftig ab.



Der achtfache Weltmeister rappelte sich zunächst zwar mühsam wieder auf und wurde auf dem Roller zurück an die Box gebracht, begab sich dann aber ins Medical Center an der Strecke. Vom Repsol Honda Team kam dann die Information: «Nach seinem Sturz wurde Marc Márquez für weitere Checks ins Mataram Spital gebracht.» Laut den italienischen Kollegen von Sky Sport MotoGP wird eine Gehirnerschütterung vermutet.

Ergebnis Warm-up MotoGP, 20. März:

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,001 min

2. Vinales, Aprilia, + 0,407 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,459

4. Marc Márquez, Honda, + 0,514

5. Nakagami, Honda, + 0,692

6. Zarco, Ducati, + 0,717

7. Bastianini, Ducati, 0,731

8. Alex Márquez, Honda, + 0,735

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,746

10. Aleix Espargaró. Aprilia, + 0,765

11. Bagnaia, Ducati, + 0,780

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,800

13. Jorge Martin, Ducati, + 0,823

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,924

15. Mir, Suzuki, + 1,075

16. Brad Binder, KTM, + 1,227

17. Gardner, KTM, + 1,247

18. Rául Fernández, KTM, + 1,271

19. Rins, Suzuki, 1,406

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,422

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,454

22. Miller, Ducati, + 1,495

23. Marini, Ducati, + 1,653

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,167