Mandalika: Pole für Quartararo, Honda-Desaster

Erstmals seit dem Catalunya-GP im Juni des Vorjahres steht MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) beim Indonesien-GP 2022 auf Lombok wieder auf der Pole-Position. Marc Márquez stürzte in Q1 zweimal.

Fabio Quartararo gab nach seiner Freitagsbestzeit auch im Qualifying das Zepter nicht aus der Hand, in 1:31,067 min stellte er seine M1 auf die Pole-Position. Eine Doppelspitze für Yamaha gab es aber keine mehr, denn sein Teamkollege Franco Morbidelli stürzte im Q2 früh und kam anschließend nicht über Platz 12 hinaus. Nachträglich wurde «Franky» auch noch um drei Startplätze nach hinten versetzt, weil er nach FP3 bei seinem Practice-Start das vorgegebene Startprozedere missachtet hatte.

«Es ist schön, zurück auf der Pole-Position zu sein. Im FP4 hatte ich eine gute Pace und im Qualifying habe ich dann zwei sehr schnelle Runden erwischt. Ich habe wenige Fehler gemacht und das hat sich am Ende bezahlt gemacht», freute sich Pole-Setter «El Diablo».

Die erste Startreihe komplettieren mit Jorge Martin und Johann Zarco die zwei Pramac-Ducati-Piloten. Dabei erlebte Zarco einen turbulenten Nachmittag, weil er im FP4 noch gestürzt war. «Ich bin sehr zufrieden», betonte der zweifache Moto2-Weltmeister im Parc Fermé. «Es war nicht leicht, die tiefen 1:31er-Zeiten zu fahren. In Kurve 5 waren noch nasse Stellen. Man will pushen, weiß aber, dass man dort ins Rutschen gerät, das war wirklich schwierig. Im ersten Anlauf habe ich zuerst einmal das Gefühl aufgebaut, um im zweiten Versuch meine Zeit zu setzen. Ich bin hinter Bastianini gefahren, was mir sehr viel gebracht hat. Wenn ich diese Pace im Rennen halten kann, habe ich dort gute Chancen.»

Martin weiß: «Hier ist das Qualifying sehr wichtig, da es auf der Strecke schwierig ist zu überholen. Ich muss am Abend die Daten analysieren, um noch ein paar Zehntelsekunden zu finden, denn ich bin absolut am Limit. Das Rennen wird sehr lang und anstrengend werden, aber ich werde mein Bestes geben.»

Dahinter schnappten sich Red Bull-KTM-Ass Brad Binder und WM-Leader Enea Bastianini auf der Gresini-Ducati im Finish noch die Startplätze 4 und 5 – auf Kosten von Pecco Bagnaia (6.), der sich erst über Q1 qualifiziert hatte, genauso wie der überraschend starke Rookie Fabio Di Gianntonio (11.).

Schon das hochkarätig besetzte Q1 war in Mandalika an Dramatik kaum zu überbieten, so stürzte etwa Marc Márquez gleich zweimal und blieb als Fünfter im ersten Part des Qualifyings hängen. Damit steht der achtfache Weltmeister beim ersten Indonesien-GP seit 1997 am Sonntag nur auf Startplatz 15 und damit knapp vor seinem Repsol-Honda-Teamkollegen Pol Espargaró, der bei den Tests im Februar noch Schnellster war. Kein Honda-Pilot schaffte den Sprung in die zweite Qualifying-Session, wo dafür sechs Ducati-Maschinen zu finden waren.

Mit Alex Rins steht am Sonntag eine Suzuki in Reihe 3, Joan Mir hat nach einem Sturz im Q1 und Startplatz 18 dagegen viel Arbeit vor sich. Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaró rutschte im Q2 aus und musste sich mit Platz 10 begnügen.

Alle Einzelheiten zum MotoGP-Qualifying gibt es zum Nachlesen im Live-Ticker.

MotoGP-Ergebnis Mandalika, Q2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,067 min

2. Martin, Ducati, 1:31,280 min, + 0,213 sec

3. Zarco, Ducati, 1:31,378, + 0,311

4. Brad Binder, KTM, 1:31,433, + 0,366

5. Bastianini, Ducati, 1:31,504, + 0,437

6. Bagnaia, Ducati, 1:31,507, + 0,440

7. Oliveira, KTM, 1:31,566, + 0,499

8. Rins, Suzuki, 1:31,582, + 0,515

9. Miller, Ducati, 1:31,714, + 0,647

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,723, + 0,656

11. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,829, + 0,762

12. Morbidelli*, Yamaha, 1:32,336, + 1,269



*= Grid-Penalty: 3 Plätze nach hinten

Die weitere Startaufstellung nach dem Penalty:

12. Marini, Ducati, 1:31,666 min

13. Bezzecchi, Ducati, 1:31,695

14. Marc Márquez, Honda, 1:31,830

15. Morbidelli, Yamaha

16. Pol Espargaró, Honda, 1:31,831

17. Dovizioso, Yamaha, 1:31,870

18. Mir, Suzuki, 1:31,875

19. Alex Márquez, Honda, 1:31,987

20. Viñales, Aprilia, 1:32,006

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,122

22. Gardner, KTM, 1:32,140

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,299

24. Nakagami, Honda, 1:32,330