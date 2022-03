Brad Binder (KTM/8.): Height-Device blieb eingefahren

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder musste wegen eines technischen Problems die gesamte Renndistanz der MotoGP-Premiere auf Lombok mit einem Handicap absolvieren.

Der 26-jährige Südafrikaner Brad Binder kam beim Indonesien-GP als Achter ins Ziel, während sein portugiesischer Red Bull-KTM-Teamkollege Miguel Oliveira seinen vierten MotoGP-Triumph feierte. «Ich bin enttäuscht, weil ich mich das ganze Wochenende gut gefühlt habe, speziell auf den Regenreifen», seufzte Binder.

Das Problem schildert er so: «Irgendetwas hat mit dem Rear Ride-Height-Device nicht gestimmt. Nach dem Start ist da irgendetwas passiert, ich bin mir nicht sicher, was es war. Jedes Mal, wenn ich gebremst habe, ist es hochgefahren. Dann ist es beim Bremsen wieder eingefahren. Ich bin also das gesamte Rennen mit dem komplett eingefahrenen Ride-Height-Device unterwegs gewesen.»



Der Blondschopf weiß aber auch, dass Platz 8 kein Beinbruch in dieser Situation ist: «Wir hatten Glück. Wenn man bei nassen Verhältnissen so noch Achter wird, ist das okay. Auf trockener Piste wäre so gar nichts gegangen. Ich wollte das Bike einfach nur heil heim bringen, was schon schwer genug war.»

Binder führte aus: «Wenn das Ride-Height-Device eingefahren ist, dann lenkt das Motorrad so gut wie nicht ein. Der Grip war aber generell gut und in einigen Bereichen der Piste sogar so gut, dass es krank war.»

«Als mich mein Bruder überholt hat, war ich happy. Ich habe zu diesem Zeitpunkt einfach nur hinter Marini abgewartet. Dann habe ich versucht, was geht und habe mir gesagt, ich muss es versuchen. Es war wirklich schön zu sehen, wie gut mein Bruder hier gefahren ist. Ich bin echt stolz auf ihn.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Rdn in 33:27,223 min (= 154,2 km/h)

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaró, Honda, +33,599

13. Alex Márquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Viñales, Aprilia, +37,397

17. Raúl Fernández, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.