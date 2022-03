Marc Márquez: «Startverzicht war beste Entscheidung»

Wie schon 2020 und 2021 fehlte Repsol-Honda-Star Marc Márquez auch in diesem Jahr beim Start zum zweiten Grand Prix der Saison.

Nach dem verheerenden Warm-up-Crash beim Indonesien-GP auf dem neuen Mandalika Street Circuit bekam der sechsfache MotoGP-Weltmeister von GP-Arzt Dr. Charte für das Rennen Startverbot. Der schmerzhafte vierte Crash an diesem Wochenende hatte einen Helikopterflug ins Krankenhaus zur Folge, eine Gehirnerschütterung stoppte schließlich den Auftritt des Repsol-Honda-Stars.

Der 29-jährige Spanier war bereits im FP2 am Freitag und dann zweimal im Qualifying 1 am Samstag gestürzt und dadurch auf den 14. Startplatz zurückgefallen. Doch der 200-km/h-Highsider bei der Einfahrt zu den schnellen Kurven 6, 7 und 8 im Warm-up hatte wesentliche schlimmere Auswirkungen als die vergleichsweise harmlosen Vorderradrutscher an den zwei Tagen zuvor. Márquez wurde in hohem Bogen abgeworfen. Der Crash erinnerte stark an den Trainingssturz bei der Dutch-TT in Assen 2021, der von einer nicht perfekt funktionierenden Traction-Control verursacht wurde.

«Das war ein wirklich schlimmer Crash im Warm-up am Vormittag», fasste Marc Márquez zusammen. «Vielleicht war es der schlimmste, den ich je erlebt habe. Ich bin dann im lokalen Spital untersucht worden. Es wurden zwar keine ernsthaften Probleme diagnostiziert, aber es wurde entschieden, dass ich am Rennen nicht teilnehmen werde. Natürlich war das schade, aber es war die beste Entscheidung.»

Was Marc etwas schwammig umschrieb, war ein klares Startverbot der Mediziner! Denn Dr. Ángel Charte, MotoGP Medical Director, erklärte unmissverständlich: «Marc unterzog sich mehreren radiologischen Tests, die negativ ausfielen. In Absprache mit dem Fahrer und dem Team und aufgrund der Tatsache, dass dieses Krankheitsbild eine Beobachtungszeit zwischen 12 und 24 Stunden erfordert, haben der Fahrer, das Team und das Ärzteteam der MotoGP beschlossen, ihn für unfit zu erklären.»

Natürlich musste sich der 59-fache GP-Sieger den Vorwurf gefallen lassen, der Sturz im Warm-up sei völlig unnötige und überflüssig gewesen, denn die Chancen bei einem trockenen Rennen von Startplatz 14 waren sowieso überschaubar – wegen der geringen Überholmöglichkeiten.

Im Nachhinein muss sich Marc Márquez fragen, ob sein einstiges Erfolgsrezept «Pokal oder Spital» in Lombok angesichts der Probleme mit den Michelin-Reifen (härtere Karkasse als bei den Tests) wirklich Sinn machte.

Teamkollege Pol Espargaró bewahrte jedenfalls die Ruhe und sicherte sich in der Fahrer-WM mit Platz 6 (nur 10 Punkte hinter Leader Enea Bastianini) eine gute Ausgangsposition für bessere Zeiten.

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Rdn in 33:27,223 min (= 154,2 km/h)

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaró, Honda, +33,599

13. Alex Márquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Viñales, Aprilia, +37,397

17. Raúl Fernández, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory, 1.