Neuer Zeitplan: MotoGP-Training beginnt um 17.35 Uhr

Der Ausnahmezustand in Las Termas macht aus dem Argentinien-GP 2022 einen klaren Zwei-Tage-Event: Der Zeitplan wurde ein zweites Mal angepasst.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass die fehlenden Frachtkisten heute Nacht im Paddock des Autodromo Termas de Río Hondo eintreffen werden. Deshalb haben Dorna, IRTA und FIM jetzt einen neuen Zeitplan für den Samstag präsentiert. Da die Vorbereitung für die von der verspäteten Fracht arg betroffenen MotoGP-Teams am meisten Zeit beansprucht, werden in der Früh (Ortszeit) zuerst die ersten zwei Trainings für Moto3 und Moto2 gefahren, ehe um 12.35 Uhr (das ist um 17.35 Uhr MESZ) das einstündige FP1 für die «premier class» beginnt.



Das FP1 der Moto3-Klasse beginnt bereits um 8.15 Ortszeit. Am Abend wird bis 17.45 Uhr Ortszeit gefahren. Die Dunkelheit bricht hier erst gegen 19 Uhr herein.

Am Abend wird am Samstag zwei Stunden länger gefahren als zunächst vorgesehen war. Dafür musste das FP3 für die MotoGP gestrichen werden. Der Einzug ins Q2 und Q1 wird jeweils nach dem FP2 festgelegt. Das Warm-up dauert zumindest in der Königsklasse jetzt 40 statt 20 Minuten. Die zwei freien Trainings erstrecken sich auf 60 statt wie üblich auf 45 Minuten.

Der neue Zeitplan für den Argentinien-GP (MESZ):

Samstag, 2. April

13.15 – 14.05 Uhr: Moto3, FP1

14.20 – 15.10 Uhr: Moto2, FP1

15.25 – 16.15 Uhr: Moto3, FP2

16.30 – 17.20 Uhr: Moto2, FP2

17.35 – 18.35 Uhr: MotoGP, FP1



18.50 – 19.05 Uhr: Moto3, Qualifying 1

19.15 – 19.30 Uhr: Moto3, Qualifying 2

19.45 – 20.00 Uhr: Moto2, Qualifying 1

20.10 – 20.25 Uhr: Moto2, Qualifying 2

20.40 – 21.40 Uhr: MotoGP, FP2

22.05 – 22.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

22.30 – 22.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 3. April

14.20 – 14.40 Uhr: Moto3, Warm-up

14.50 – 15.10 Uhr: Moto2, Warm-up

15.20 – 16.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Rennbeginnzeiten (unverändert)

17.00 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

18.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

20.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)