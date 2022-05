Mugello-Quali im Live-Ticker: Ducati gegen Aprilia?

SPEEDWEEK.com tickert beide Qualifying-Sessions der MotoGP-Klasse ab 14.10 Uhr Minute für Minute live: Wer sichert sich die Pole-Position für den «Gran Premio d’Italia Oakley» 2022?

Francesco «Pecco» Bagnaia führt das MotoGP-Feld bei seinem Heim-GP in Mugello nach FP3 an. Gleich sechs Bikes aus Borgo Panigale liegen in den Top-7 der kombinierten Zeitenliste, nur Jack Miller verpasste überraschend die Top-10.

Einzig Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaró bot der Ducati-Übermacht auf dem schnellen Mugello Circuit bisher die Stirn. Sein Teamkollege Maverick Viñales verpasste den direkten Q2-Einzug dagegen um gerade einmal 0,028 sec und ist deshalb bereits im Qualifying 1 ab 14.10 Uhr im Einsatz.

Das Qualifying live: