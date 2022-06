Aleix Espargaró (Aprilia): «Wie ein Traum für mich»

Seinen Fehler von Barcelona verkraftete Aleix Espargaró nur schwer, weshalb er spontan einen Familien-Trip einlegte. Das Aprilia-Ass hofft am Sachsenring auf gute Ergebnisse, um beruhigt in die Sommerpause zu gehen.

Aleix Espargaró war auf dem Weg zu seinem sechsten Podestplatz der Saison, bis ihm in der letzten Runde des Barcelona-GP ein folgenreicher Fehler unterlief, der ihn im Ziel bis auf Position 5 zurückwarf. «Ich wollte den Fehler so schnell wie möglich vergessen, aber am Sonntag ist es mir abends sehr schwer gefallen einzuschlafen», berichtete ein niedergeschlagener Espargaró.

Auch an den folgenden Tagen stellte sich beim Familienvater keine Besserung ein: «Am Dienstag und Mittwoch bin ich viel Rennrad gefahren, aber ich konnte den Fauxpas einfach nicht vergessen. Ich war wütend auf mich selbst. Ich habe mich daher kurz vor dem Sachsenring dazu entschieden, mit meinen Kindern einen Ausflug ins Disneyland zu unternehmen. Das hat mir sehr gutgetan, ich konnte abschalten und habe vergessen, was in Barcelona geschehen ist.»

Da der Meisterschaftsführende Fabio Quartararo (Yamaha) das Rennen gewann, vergrößerte sich der Abstand zwischen den WM-Rivalen auf 22 Punkte. «Ich hoffe, dass ich sowohl auf dem Sachsenring als auch in Assen auf Fabio Punkte gutmachen kann, um beruhigt in die Sommerpause zu gehen», erläuterte der Aprilia-Pilot seine Mission. Der 32-Jährige betonte: «Ich werde versuchen, ums Podest zu kämpfen, aber ungeachtet, ob ich das schaffe, war die erste Saisonhälfte wie ein Traum für mich.»

2021 sicherte sich Espargaró beim Liqui Moly-Deutschland-GP mit Platz 3 einen Startplatz in der ersten Reihe, im Rennen reichte es immerhin für den siebten Rang. «Der Sachsenring war für mich und Aprilia schon immer eine gute Strecke. Im letzten Jahr war ich hier im Qualifying und in der ersten Rennhälfte stark. Als der Regen kam, habe ich zu viel Zeit verloren, dennoch habe ich das Rennen zwei Sekunden hinter den Podestplätzen beendet. Ich glaube, dass es mit dem diesjährigen Bike ein guter GP für uns wird.» Dafür bestätigte der Spanier, dass er an diesem Wochenende die neue Verkleidung, die er erstmals beim Barcelona-Test montiert hatte, einsetzen werde.

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.