Gera: Autogrammstunde mit beiden Aprilia-Werksfahrern

MotoGP-Fans können schon vor dem Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring schon heute in Gera Aleix Espargaró und seinen Aprilia-Teamkollegen Maverick Viñales treffen.

Am Wochenende findet auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernsthal in der Nähe von Chemnitz der Deutschland-GP 2022 statt. Vor dem WM-Lauf kommt der WM-Zweite und Aprilia-MotoGP-Werksfahrer Aleix Espargaró (Spanien) am heutigen Donnerstag zwischen 10 bis 12 Uhr zur Autogrammstunde nach Gera zum Aprilia-Motorradhändler Zweiradtechnik Grebenstein.



Damit nicht genug: Ihn begleitet sein Teamkollege Maverick Viñales, seinerseits neunfacher MotoGP-Sieger.

Zur Erinnerung: Aleix Espargaró hatte das MotoGP-Rennen in Argentinien gewonnen und den ersten MotoGP-Sieg für den Hersteller aus Noale errungen. Nach 9 von 22 Rennen liegt der Aprilia-Werksfahrer mit 125 Punkten auf dem zweiten WM-Rang in der MotoGP-Klasse hinter Weltmeister Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) mit 147 Zählern.

Der Motorradhändler Zweiradtechnik Grebenstein lädt alle Motorradrennfans am Donnerstag, 16. Juni zwischen 10 und 12 Uhr zu einem wahren Fest in sein Motorradhaus in der Hermann-Drechsler-Str.1 in 07545 Gera ein. Neben Speisen und Getränken sowie coolen Bikes von den Marken Aprilia und Moto Guzzi erwartet die Fans noch die eine oder andere Überraschung. Für die musikalische Unterrahmung sorgt ein DJ.